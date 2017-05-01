Stajim.net Staj Odaklı Sosyal Ağ Dünyaya Açılmak İçin İlk Adımını Atıyor

Türkiye’de 450.000 kullanıcıyı geride bırakan Stajim.net, dünya çapında binlerce başvuru arasından Facebook tarafından Paris’te açılan Station F Programı’na kabul edilen girişimlerden biri olarak; Fransa’daki öğrencilerin staj arama derdine çözüm bulmaya hazırlanıyor.

Stajim.net, genç yeteneklerle şirketler arasında köprü kuran bir sosyal ağ. Yayınladığı staj ilanlarıyla kariyer odaklı içeriklerle ve düzenlediği etkinliklerle kendini geliştirmek isteyen genç yeteneklerin kariyerlerine daha tecrübeli ve donanımlı bir başlangıç yapmalarına yardım ediyor.

Şirketlerin genç yeteneklerde aradığı özellikleri başvuru yapılmasına gerek kalmadan otomatik eşleştiren Akıllı Eşleşme Özelliği, video mülakata olanak veren Ön Mülakat Özelliği dahil ik alanında pek çok yenilikçi sistemi ile web sitesi, şirketlerin genç yeteneklerle buluşmasına olanak sağlayan kolay ve etkili bir portal sunuyor.

2014 yılında iki girişimci tarafından kurulan Stajim.net üzerinden, sadece staj başvurusu yapılmıyor aynı zamanda şirketler ve öğrenciler tarafından detaylı profiller oluşturulabiliyor. Öğrencilerin tek bir tıkla şirketleri takip edebilmesiyle de öğrencilerle şirketler arasındaki bariyer en aza inmiş oluyor.

Güncel rakamlara göre web sitesi 250’den fazla şirketle çalışıyor ve 450 binin üzerinde kullanıcıya sahip. Özellikle gençler arasında son dönemde mobile eğilimin arttığını da göz önüne alarak, Ocak ayı içerisinde kullanıma sunduğu iOS uygulamasıyla da Türkiye’deki öğrencilere ulaşılabilirliğini katlanarak arttırdı.

Ülkemizdeki çeşitli girişimcilik programlarında yer alma fırsatını elde eden Stajim.net, kurulduğu yıl Ankara Startup Zirvesi’ni kazanmasının ardından Bilkent CyberPark tarafından desteklendi. Geçtiğimiz yılda Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi Hızlandırma Programı’na seçilen girişimlerden biriydi. Temmuz 2016’da Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı’ndan ilk yatırım desteğini alan Stajim.net geçtiğimiz Şubat ayında ise Ekonomist tarafından düzenlenen bir araştırma ile ülkemizin en başarılı 100 Start-up‘ından biri seçildi.

Türkiye’deki yenilikçi çalışmalarıyla büyümesini hızlı bir şekilde sürdüren Stajim.net dünya genelinden gelen binlerce başvurusu arasından Paris merkezli, dünyanın en büyük girişim kampüsü olan Station F kapsamında, Founders Program’a seçilen girişimlerden birisi oldu. Station F’te yapacağı çalışmalarla dünyaya açılmaya hazırlanan Stajim.net artık sadece Türkiye’de değil aynı zamanda dünyadaki genç yeteneklerin de staj arayışlarına yeni bir soluk getirecek!