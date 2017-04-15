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Star Wars The Last Jedi Fragmanı, Son Jedi’ın Sona Erme Vakti Geldi mi?

15 Nisan 2017 - 00:08 Genel
Star Wars The Last Jedi Fragmanı, Son Jedi’ın Sona Erme Vakti Geldi mi?

Star Wars Last Jedi Fragmanı, Son Jedi’ın Sona Erme Vakti Geldi mi?

2015 yılında vizyona giren Güç Uyanıyor ile beyaz perdeye geri dönen Star Wars efsanesi, sinemadaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor.Star Wars The Last Jedi (Son Jedi) filmiyle devam ediyor. Yeni üçlemenin bu ikinci filminde efsanevi Jedi Luke Skywalker’ı bir kez daha sinema perdesinde göreceğiz!

Star Wars The Last Jedi Fragman
Yönetmenliğini Rian Johnson’un gerçekleştirdiği Star Wars The Last Jedi, 15 Aralık 2017 tarihinde vizyonda olacak. İşte heyecan o yaratan fragman!

Star Wars The Last Jedi Fragmanı

 

 
Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie ve Andy Serkis’in rol alacağı yapım, 15 Aralık 2017’de tüm dünyada gösterime girecek.

 

 

 
 

 

Engadget

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