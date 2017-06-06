SteamVR for MacOS Beta: SteamVR Sanal Gerçekliği MacOS’a Getiriyor

Steam Sanal Gerçekliği MacOS’a Getiriyor

SteamVR, Apple bilgisayarlarında beta olarak başlatılıyor. SteamVR for MacOS Beta: SteamVR Sanal Gerçekliği MacOS’a Getiriyor.

Mac Platformları henüz sanal gerçeklik için fazlaca güçsüz durumda. Bu durumu değiştirmek istercesine Apple WWDC’de yeni ve özel bir VR DEV Kiti Duyurdu Bu kit AMD Radeon işlemcileri tarafından desteklenen Thunderbolt 3 GPU enclosure ve yeni MacOs sürümüne uygun bir yazılımdan oluşuyor. Bu iki kombinasyon nihayet Mac’leri VR dostu yapıyor.

Elbette bu değişikliğe vakit kaybetmeden Steam de ayak uydurarak SteamVR Platformunun MacOS sürümünün betasını çıkardı.

SteamVR for MacOS Beta

Mac’teki SteamVR, hali hazırda var olan Windows ve Linux Versiyonları ile aynı oda-ölçeğinde room-scale, izlemeyi sağlıyor.

Mac için SteamVR herkes tarafından ücretsiz olarak hizmetin Özellikler Menüsünden açılmak suretiyle kullanılabilir.

MacOS Metal Grafik Desteği için 10.11.6 sistemi ve yukarısının olması gerekiyor. Ayrıca Sadece HTV Vive ile çalışıyor.