Steve Wozniak Kendi Online Üniversitesini Kurdu, Woz U Nedir?

Apple’ın Kurucusu Steve Wozniack Online Üniversite Kurdu

Steve Wozniak Kendi Online Üniversitesini Kurdu, Woz U Nedir?

Woz U, teknoloji endüstrisine girmek isteyenlere yönelik online üniversite olarak adlandırılıyor.

Apple kurucusu Steve Wozniak, teknoloji endüstrisinde kariyer yapmak isteyenler için tasarlanmış yeni bir dijital enstitü olan Woz U’yu hizmete sundu.

Wozniak yaptığı açıklamada;

“Hedefimiz, insanları yıllarca borca ​​sokmadan istihdam edilebilir dijital beceriler konusunda yetiştirmek ve eğitmektir. İnsanlar genellikle teknoloji tabanlı bir kariyer seçmekten korkuyor çünkü bunu yapamayacaklarını düşünüyor, yapabileceklerini biliyorum ve onlara nasıl yapılacağını göstermek istiyorum” dedi.

Woz U Nedir?

Şu an itibariyle Woz U, yalnızca yazılım geliştiricilerine ve bilgisayar destek uzmanlarına yönelik çevrimiçi programlara sahip ancak veri bilimi, mobil uygulama ve siber güvenlik programları gelecek yıl kullanıma hazır. Woz U dünya çapında 30’u aşkın şehirde de fiziksel kampüsler oluşturmayı planlıyor.

Enstitüden sağlanan diğer hizmetler arasında, K-12 okullarına STEAM programları sunan Woz U Education, işletmelerin yeni teknolojiler konusunda çalışanların yeniden eğitilmesi ve yeniden eğitimi almasına yardımcı olacak Woz U Enterprise ve Woz U Accelerator hizmetleri yer alıyor. 2019’da seçkin yeteneklerin belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 12 ila 16 aylık bir program da başlatılıyor.

Ayrıca, potansiyel Woz U öğrencilerinin teknolojinin hangi yönünün kendilerine en uygun olduğunu anlamalarına yardımcı olacak bir mobil da uygulama var.

Wozniak, “Hayatım boyunca teknolojiyle daha iyi bir dünya kurmak, geliştirmek ve yaratmak için çalıştım ve eğitime daima saygı duydum” dedi.

Şimdi Woz U zamanı ve yeni başlıyoruz!

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