Su ve Alüminyumdan Hidrojen Elde Edildi, Hidrojene Doğru ilk Adım!

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Su ve Alüminyumdan Hidrojen Elde Edildi, Hidrojene Doğru ilk Adım! Araştırmacılar bir yanlışlık eseri ilginç reaksiyonu Keşfetti

Hidrojen enerjisi onu kullanmanın pratik yöntemlerini bulma ile yüzleşene kadar oldukça iyi bir düşünceydi.Evet, temiz ve bol miktarda bulunur, ancak taşınması inanılmaz derecede zor.

Yine de araştırmacı bir ekip bir yanlışlık sonrası bu işin anahtarını keşfetmiş olabilir. Aberdeen Proving Ground Maryland’daki Amerikan Ordu Araştırma Laboratuarı’ndaki araştırmacılar; yeni bir alüminyum alaşımına su döküldüklerinde ortaya çıkan hidrojeni şans eseri keşfetti.

Yeni alaşıma su döküldüğünde ortaya otomatik olarak hidrojen çıkıyor.

Normal şartlarda Hidrojenin, su ve normal alüminyum arasındaki bir reaksiyonun yan ürünü olabileceği; ancak yalnızca aşırı derecede yüksek sıcaklıklarda veya ilave katalizörler ile mümkün olabileceği biliniyor. Eski yöntemde ayrıca hidrojenin üretilmesi saatler alıyordu ve yüzde 50 verimlilik elde ediliyordu.

Bu yeni reaksiyonda ise durum böyle değil;

Ekip lideri Scott Grendahl, New Scientist‘e verdiği demeçte;

Yeni reaksiyonun 3 dakikadan daha az bir sürede ve yüzde yüz verimlilikle aynı işi yapıyor dedi.

Özellikle otomatik bir reaksiyon olduğunu düşündüğünüzde bu oldukça etkileyici bir istatistiktir.

Alüminyum ve su kolayca taşınabilir ve dengelidir.Bu kolayca isteğe bağlı olarak çok miktarda hidrojenin kısa sürede üretilebileceği bir duruma dönüştürülebilir.Bu durum temiz bir enerji kaynağı için hidrojen alternatifleri aramakta zorlanan şirketlerin sorununu ortadan kaldırabilir.

Su ve Alüminyumdan Hidrojen Elde Eden Yeni Yöntem Hakkında Cevaplanması Gereken Bir Çok Soru Var?

Elbette yeni yöntemin kolayca hidrojen enerjisi üretme problemlerimizi kökünden çözdüğünü söyleyemeyiz. Cevaplanması gereken bir çok soru hala var. Her şeyden önce, bu laboratuarın dışında uygulanabilir bir yöntem mi? Bu noktada bir çok laboratuvar ortamındaki çözümün gerçek alan deneylerinde başarısız olduğunu da biliyoruz.Bu yeni alüminyum alaşımının üretilmesi ne kadar zor ve seri üretimin maliyeti ne olacak? Artan miktarda alüminyum alaşımı üretmenin çevresel maliyetleri nelerdir?

Herşeye rağmen Su ve Alüminyumdan Hidrojen Enerjisi elde eden reaksiyon; hidrojen enerjisine doğru teşvik edici bir adım olarak değerlendirilebilir. Elektrikli arabalar otomobil sektörünün geleceği olarak görülüyor ancak hidrojen çözümü farklı bir alternatif ortaya koyabilir mi? bunu zaman gösterecek.