Subaru 6 Ay Ödeme Ertelemeli Kredi FIRSATI, 4x4'lük Özel TEKLİF

Subaru 6 Ay Ödeme Ertelemeli Kredi FIRSATI, 4×4’lük Özel TEKLİF

Subaru Haziran Ayına Özel KREDİ KAMPANYASI

Subaru 6 Ay Ödeme Ertelemeli Kredi FIRSATI, 4×4’lük Özel TEKLİF!

360 Derece Güvenlik ve Sürüş Keyfi sunan Subaru modellerinde, “6 ay ödeme ertelemeli kredi kampanyası” Haziran ayında da devam ediyor.

Subaru ve Garanti Bankası işbirliğiyle 4×4’lük çok özel bir teklif, Haziran ayı süresince tüm Subaru modelleri için geçerli olacak. Subaru müşterileri, 360 Derece Güvenlik ve Sürüş Keyfi sunan Subaru modellerini şimdi satın alıp, ödemelere 6 ay sonra başlayabiliyorlar.

Subaru’nun kompakt SUV sınıfında yer alan modeli Subaru XV fiyatı 114 bin 490 TL’den başlıyor. 1.6 litrelik Boxer Motora ve Lineartronic otomatik şanzımana sahip olan Subaru XV’de Elegance ve Premium donanım seçenekleri mevcut.

Subaru 6 Ay Ödeme Ertelemeli Kredi ile Hangi Modelleri Alabilirsiniz?

Benzersiz tasarımı, üstün performans ve güvenlik özellikleri ile Subaru’nun zengin mirasını zirveye taşıyan Sport-Tourer modeli, EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus’ın fiyatı, 159 bin 990 TL. Araçlar, yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ve şeritleri algılayarak olası kazaları önlemek için stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem olan EyeSight teknolojili Levorg GT-S Sport Plus, Subaru bayilerinde müşterilerini bekliyor.

Gerçek arazi karakteri ile spor otomobil kavramını harmanlayarak yorumlayan Subaru’nun ideal SUV modeli Forester 159 bin 990 TL’den başlarken, Subaru’nun Crossover segmentindeki iddialı temsilcisi Outback, 259 bin 490 TL fiyatla sunuluyor. Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemi, EyeSight sürüş destek sistemi ve X-Mode teknolojisi gibi özellikleriyle Outback, markanın amiral gemisi olmayı sürdürüyor.

Kapsamlı bir makyaj geçiren Subaru’nun saf sürüş keyfi yaşamak isteyenlere hitap ettiği 2 kapılı coupé modeli Subaru BRZ’nin, aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi. Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da geliştirilen Subaru BRZ’de güvenlik standartları artırıldı. Yenilenen BRZ’nin fiyatları 188 bin 990 TL’den başlıyor.

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