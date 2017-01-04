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Yenilenen Subaru BRZ 2017’nin Türkiye Satış Fiyatı

4 Ocak 2017 15:06 Otomobil
Yenilenen Subaru BRZ 2017’nin Türkiye Satış Fiyatı

Subaru BRZ 2017 Türkiye’de Satışa Çıktı, İşte Fiyatları!

Subaru’nun saf sürüş keyfi sunan 2+2 kişilik coupé modeli Subaru BRZ; kapsamlı bir makyaj geçirerek yeni ön LED farlara, LED stop lamba grubuna, yeni tamponlara, yeni bir egzoz sistemine; Track moduna da sahip altyapısı geliştirilmiş süspansiyonlara ve fren sistemine sahip oldu.

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

Yeni Subaru BRZ 2017

171 bin 337 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satılmaya başlanan yeni Subaru BRZ; kalitesi artırılan kokpitinde 6.2 inçlik Starlink ekranı da müşterilerinin kullanımına sunuyor.

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

2 kapılı coupé modeli Subaru BRZ

Subaru’nun saf sürüş keyfi yaşamak isteyenlere hitap ettiği 2 kapılı coupé modeli Subaru BRZ, kapsamlı bir makyaj geçirdi; sürüş keyfi artırıldı, aktarma organları, süspansiyon sistemi, fren donanımı ve egzoz sistemi yenilendi.

 

 
Track modu ile sportif sürüş keyfi daha da iyileştirilen Subaru BRZ’de hava yastıklarının sensörleri de geliştirilerek güvenlik standartları artırıldı.

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

Yeni Ön Arka Tamponlar

Subaru BRZ’nin dış tasarımında yenilik olarak yeni ön ve arka tamponlar, yükseltilmiş arka spoiler, yeni alaşım jantlar ve yeni ön LED farlar ile arka LED stop lamba grubu bulunuyor.

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

iç mekan ve kokpit malzeme kalitesi arttırıldı

Subaru BRZ’nin iç mekan ve kokpit malzeme kalitesi de artırıldı. 2+2 kişilik oturma düzeni sunan sportif coupé, 6.2 inçlik Starlink ekrana sahip olurken; direksiyon simidi ve gösterge tablosu da yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. İç mekanda kullanılmaya başlanan kırmızı deri kaplı detayların artırılmış olması otomobilin içindeki premium hissini arttırıyor. Sportif coupé’nin ön koltuklarında ayrıca kırmızı nakış ile BRZ yazısı bulunuyor.

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

4 silindirli benzinli Boxer motor

Önde, karşılıklı-yatay yerleşimli atmosferik Boxer motor kullanımını sürdüren Subaru BRZ, arkadan itişli aktarmasıyla ön ve arka aksları arasında en ideal ağırlık dağılımlarından birini sunan otomobillerden biri olmayı sürdürüyor.

7000 d/d’da 200 HP maksimum güç üreten 4 silindirli benzinli Boxer motor, 6400-6600 d/d aralığında 205 Nm’lik maksimum torku kullanıma sunuyor. 226 km/s (210 km/s) maksimum hıza ulaşabilen yeni Subaru BRZ, 7.6 saniyede (8.2 saniye) 0-100 km/s hızlanmasını tamamlıyor, ortalama yakıt tüketimi ise 7.8 lt/100 km (7.1 lt/100 km) olarak açıklanıyor (Otomatik şanzımanlı Subaru BRZ’nin performans verileridir).

Yenilenen Subaru BRZ 2017'nin Türkiye Satış Fiyatı

6 ileri manuel ya da 6 kademeli otomatik şanzıman opsiyonlarıyla üretilen Subaru BRZ’nin Premium donanımına sahip manuel şanzımanlı versiyonu 171 bin 377 TL, otomatik şanzımanlı versiyonu ise 178 bin 745 TL’lik fiyatla satışa sunuldu.

 

Subaru

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