Subaru LEVORG Türkiye’de Satışa Sunuldu, Özellikleri ve Fiyatı?

SUBARU LEVORG YENİ TASARIM VE GELİŞTİRİLMİŞ DONANIMLARLA TÜRKİYE’DE SATIŞA SUNULDU

Subaru’nun Sport Tourer modeli Levorg, yenilenmiş tasarımı, geliştirilen donanım seviyesi, geliştirilmiş izolasyonu ve düşürülen yakıt tüketimiyle Ekim 2017’den itibaren 169.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Subaru Levorg hakkında tüm detaylar!!!

Subaru WRX’in DNA’sında bulunan sportif sürüş zevkini Legacy’nin kullanışlılığı ve geniş iç mekan konforuyla harmanlayan 1.6 litrelik direkt enjeksiyonlu 170 HP güç ve 250 Nm tork üreten Turbo Boxer motora ve Simetrik Sürekli Dört Çeker sistemine sahip Sport Tourer Levorg, kapsamlı makyaj operasyonunun ardından Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımından altyapısına kadar çok kapsamlı değişiklikler yapılan Subaru Levorg GT-S Plus’ın fiyatı 169.900 TL’den başlıyor.

Subaru Levorg GT-S Plus’ın tasarımında markanın karakteristik çizgisi korunurken yapısal değişimler yapıldı. Yeni ön tampon, yeni radyatör ızgarası, C şeklinde LED farlar ve gündüz farı, LED sis lambaları ve yeni alüminyum alaşım jantlara kavuşan Subaru Levorg’un iç bölümünde de yeni kabin dekorasyonu ve piano black kaplamalar kullanılıyor.

Güvenlik

Güvenlik konusunda sadece kendi segmentinde değil, otomobil pazarındaki en iyi araçlardan biri olan Levorg GT-S Plus, makyaj operasyonu ile beraber karanlık yollarda görüş açısını arttırıp kör noktaları azaltan “Adaptif LED farlar” (SRH), şehir içi özellikle eğimli yollarda ve trafikte kullanımda sürüş konforunu arttıran “Auto Hold”, “ön görüş kamerası”, arka cam içine yerleşimli kamerası sayesinde geri görüşü sağlayan “akıllı dikiz aynası” gibi donanımları yeni sunmaya başladı. Elbette Subaru’nun, türünün en iyi örneği olan Çarpışma Önleyici Fren Sistemi EyeSight da standart olarak sunulmaya devam ediyor.

Sürüş Keyfi

Sürüş keyfini destekleyen dokunuşlar Subaru Levorg GT-S Plus’ın pek çok noktasında kendini gösteriyor. Yan camları kalınlaştırılan Subaru Levorg GT-S Plus’ın araç iç izolasyonu artırıldı. Daha iyi yol tutuş ve stabilite için süspansiyon sisteminde geliştirmeler yapılırken, araç içi titreşim azaltıldı. Yenilenen direksiyon kutusunun katkısıyla çok daha net sürüş tepkileri alınmaya başlandı.

Fonksiyonellik

Fonksiyonellik alanında da geliştirilen Subaru Levorg GT-S Plus’ın arka koltukları 4:2:4 oranında katlanabiliyor. Bu sayede arka koltuklarda iki yolcu seyahat ederken, kayak takımı ya da uzun cisimler aracın içine rahatlıkla yerleştirilebiliyor. Kokpitin en üstünde yer alan 5.9 inçlik yeni “Multi Function Display” adındaki çok işlevli yüksek çözünürlüklü ekrandan ise; yeni Levorg ile ilgili çok sayıda bilgi takip edilebiliyor. Yeni Levorg’un yeni renk seçenekleri arası eklenen “Fırtına Grisi” ise “Buz Mavi”nin yerini aldı.

Motor

Motor özellikleri geliştirilen Subaru Levorg GT-S Plus’ın yakıt tüketiminde 2.0 lt/100 km’ye varan iyileştirmeler sunuluyor ve Euro 6c emisyon normlarını şimdiden karşılıyor.

Subaru’nun Tam Kapsamlı Güvenlik Sistemi EyeSight

Subaru EyeSight teknolojisi, araçlar; yayalar ve bisiklet kullanıcıları gibi hareketli nesneleri ya da raylar ve şeritler gibi sabit nesneleri algılamak için yalnızca stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk sistem. EyeSight teknolojisi Subaru mühendislerinin, seksenlerin sonunda Japonya’da Subaru araçlarda test edilen ve uygulanan milimetrik dalga radar ve lazer radar gibi diğer sistemlerin ardından kapsamlı bir araştırma ve gelişimi sonucunda ortaya çıktı.

Kullanıcının önündeki yol için ikinci bir çift göz gibi olan EyeSight, neredeyse insan gözü kadar etkin olan mükemmel görüntü tanımlama ile üç boyutlu renkli görüntüler yakalayan iki stereo kameraya sahip. İki kameradan alınan görüntüleri şekil; hız ve uzaklığı kesin bir şekilde belirlemek için kullanan EyeSight yalnızca araçları değil; aynı zamanda motorsiklet, bisiklet ve yayaları da algılıyor. Potansiyel bir tehlike algıladığında sürücüyü uyararak kazanın meydana gelmesini önlemeye yardımcı olmak için gerekirse fren sistemini de devreye sokuyor. Adaptif Hız kontrolü, Şerit İçi Kontrolü ve Şeritten Çıkma Uyarısı, Önde Giden Aracın Hareket Etme Uyarısı, Şerit Takip Asistanı; Çarpışma Önleyici Fren Sistemi ve Çarpışma Önleyici Gaz Kontrolü gibi geliştirilmiş güvenlik performansıyla EyeSight; sürücü üzerindeki yükü azaltıyor ve araçtaki güvenlik hissini artırıyor.

Levorg’da sunulmaya başlanan “yeni nesil EyeSight”, mevcut özelliklerinin yanı sıra Şeritte Kalma Asistanına da sahip. Dünya çapındaki pek çok bağımsız testte veya benzer sistemler ile gerçekleştirilen karşılaştırmalarda; Subaru’nun EyeSight sistemi türünün en iyi örneklerinden biri olarak nitelendiriliyor.

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