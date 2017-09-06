Telefon Kütüphanesi ile Tablolar Konuşur Engeller Yok Olur

Türk Telekom’dan Harika bir Sosyal Sorumluluk Projesi

Telefon Kütüphanesi ile Tablolar Konuşur Engeller Yok Olur.

Türk Telekom’un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında hazırladığı, Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk resim sergisi Tablolar Konuşuyor, 12-17 Eylül 2017 tarihlerinde Uniq İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, görme engellilerin bilgiye erişimine destek olan sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamında bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin görme engellilere yönelik ilk resim sergisi Tablolar Konuşuyor, görme engelli sanatseverler başta olmak üzere tüm sanatseverlerle buluşuyor.



Tablolar Konuşur Engeller Yok Olur Resim Sergisi

Türk Telekom’un “Tablolar konuşur, engeller yok olur” sloganıyla hayata geçirdiği Tablolar Konuşuyor sergisi; 12 Eylül 2017 tarihinde Uniq İstanbul’da kapılarını açıyor.

Diego Rivera’nın Çiçek Taşıyıcısı tablosundan Hoca Ali Rıza’nın İftar Sofrası’na;Picasso’nun Yaşlı Gitarist’inden Ahmet Hamdi Bey’in Kaplumbağa Terbiyecisi’ne kadar toplam 20 unutulmaz eser; görme engelli sanatseverler için sesli betimlemeli olarak sergilenecek.

Ünlü isimler tarafından da seslendirilen eserler; 17 Eylül’e kadar Uniq İstanbul’da ziyaret edilebilecek.