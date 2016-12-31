Taksi Ücretinde Taksicilerin Karşı Çıktığı Yeni Dönem Başlıyor!

Taksi ücretlerinde İstanbul Kart Dönemi Başlıyor!

Yeni yıl ile birlikte taksi ücretlerinin ödenmesinde Kredi Kartı ve İstanbul Kart’ın kullanılması yaygınlaştırılıyor.

8.75 TL’lik indi-bindi ücreti tartışma yaratan taksilere kredi kartı ve İstanbul Kart’la ödeme seçeneği geliyor.

Taksicilerin rahatsız olduğu sistem 2017 yılı içerisinde hayata geçecek.

Taksilerde ocak ayında geçilmesi planlanan ve tartışma yaratan indi-bindi ücreti kartla da ödenebilecek.

Habertürk‘te yer alan habere göre Çalışmalarda sona gelindi!

Geçtiğimiz yıllarda açıklanan taksilerde kredi kartı ve İstanbul’da toplu ulaşımda ve İspark gibi bazı belediye iştiraklerinde kullanılan İstanbul Kart’la ödeme sistemi çalışmalarında sona gelindiği kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edindiğimiz bilgilere göre taksilerde kartla ödeme projesi çalışmalarında birkaç pürüz kaldı ve proje yakın zamanda tamamlanacak. Sona yaklaşan çalışmalarda, kartla ödemenin taksilerde isteğe bağlı olup olmadığı konusu henüz netlik kazanmış değil.

Proje hayata geçtiğinde ilk etapta 18 bin taksinin tümünü kapsayıp kapsamayacağı da henüz netliğe kavuşmadı. İBB yetkilileri kartla ödeme sistemi projesi hayata geçtiğinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

İster Kredi Kartı ister İstanbul Kart! Taksi Ücretinde Kredi Kartı ve İstanbul Kart Dönemi!

2017 yılı içerisinde hayata geçmesi planlanan sistem ile taksiye binen müşteriler ödemelerini isterlerse kredi kartı ya da İstanbul Kart aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Taksi Ücretlerinde İster Kredi Kartı İster İstanbul Kart Dönemi!

Taksiciler gelmesi gereken düzenlemeden rahatsız!

‘NAKİT HER ZAMAN EN HIZLI VE PRATİK YOL’

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) ise kartla ödeme sistemine karşı olduklarını belirtti.

İTEO Başkanı Yahya Uğur konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Müşteriler bazı durumlarda uzun mesafeler gidebiliyor, bu gibi durumlarda taksimetre 80-100 TL yazabiliyor. İstanbul Kartı’na yüksek miktarda para yükleyen az insan var. Nakit ödeme her zaman daha hızlı ve pratik bir yoldur” diye konuştu.

Yahya Uğur, taksicilerin teknolojinin gerisinde kalmaması ve alternatif ödeme sistemleri üzerinde çalışılması gerektiğini kaydetti. Uğur, “Geçmiş dönemlerde şimdi oldukça popüler olan mobil uygulama üzerinden taksi çağırma ve ödeme projesi sunmuştuk ama kabul görmemişti” diye konuştu.

Taksi Ücretinde Kredi Kartı ve İstanbul Kart Dönemi!