Apple’ın Yenileme Programı iPhone X için Başlangıç Sunuyor

Apple Yükseltme Programı iPhone X Teslimatına Bir Başlangıç Olabilir.

Taksitli Yenileme Programı iPhone X için başlangıç sunuyor. 23.10.2017’de başlıyor.

Stok garantisi vermesede iPhone X ön siparişlerinin başlamasına bir hafta kala yükseltme programının detayları ortaya çıktı.

Apple iPhone 8 ve iPhone 8 Plus satışlarına başladı. Müşterilerine hey yıl sunduğu gibi yeni bir iPhone telefon almalarını sağlayan taksitli yükseltme programı da başladı.

Yeni Taksitli Yükseltme Programına kısa süre önce eklenen posta yolu ile seçeneği ile birlikte yeni OLED ekranlı cihazı hemen satın almanız garanti edilmese de güncelliğini her zamankinde daha kolay bir şekilde yapmanıza olanak sağlayacak.

Tabi bunun için 23.10.2017 tarihini beklemek lazım.

Yenileme Programı iPhone X