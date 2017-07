Tam Bakım Trafik Sigortası, Trafik Sigortasına Kasko Özellikleri Ekliyor

Trafik Sigortasına yavaş yavaş Kasko Özellikleri Ekleniyor?

Trafik Sigortasına Kasko Özellikleri Ekleyen Paket Anadolu Sigorta’dan geldi. Anadolu Sigorta Tam Bakım Trafik Sigortası ‘nı duyurdu.

Herkesin beklentisi trafik sigortası ve kasko sigortalarının birleşmesi olduğunu biliyor. Bu yönde oldukça yoğun talep var. Artan trafik sigortası fiyatları iki sigorta çeşidindeki teminatlar için çok fazla para ödeyen araç sahiplerini üzüyor. Ancak Trafik sigortasına kasko özelliklerini kazandıran ilk adım atıldı. Bir çok kullanıcının kasko sigortasını mini hasar paketleri yüzünden yaptığını biliyoruz. İşte bu noktada size uygun yeni bir sigorta paketi Anadolu Sigorta tarafından sunulmuş oldu.

Anadolu Sigorta, yeni ürünü “Tam Bakım Trafik Sigortası” ile trafikteki araçlar için zorunlu olan Trafik Sigortası’na kasko sigortasından bildiğimiz yepyeni teminatlar ekliyor.

Yeni geliştirilen Tam Bakım Trafik Sigortası’nı tercih eden sigortalılar, Trafik Sigortası’ndaki tüm teminatlara ek olarak, araçları için detaylı kozmetik bakım ve 77 noktada Check Up hizmetlerini RS Servis Merkezleri’nde bedelsiz olarak alabiliyor. Ayrıca, Anadolu Sigorta’nın mini onarım hizmetinden de ücretsiz faydalanabiliyorlar.

Tam Bakım Trafik Sigortası’ndan özel otomobil, kamyonet, minibüs ve panelvan tipi araçlar ile 4×4 Jeep ve minivanlar yararlanabiliyor.

Tam Bakım Trafik Sigortası kapsamında sigortalıların ücretsiz alacakları hizmetler; kaporta dış boya parlatma, ekspres iç temizlik, jant temizliği ve lastik temizliğini kapsayan “Boya Yüzeyi Temizleme ve Parlatma Hizmeti”, check up formuna göre aracın 77 noktası için yapılan kontrol işlemlerini içeren “Check Up Hizmeti”, araç motor kaputu altındaki motor ve aksamların özel kimyasal maddelerle yağdan ve kirden arındırıldığı “Ekspres Motor Temizleme Hizmeti” olarak sıralanıyor.

Bu hizmetlerin yanında; poliçenin geçerli olduğu süre boyunca aracın gövde panellerinde, plastik tamponlarında, ön camında veya iç döşemelerinde oluşabilecek küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesini sağlayan “Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti” de ücretsiz veriliyor. Özel tamir teknikleri ve ekipmanlar kullanılarak yapılan bu onarım sayesinde aracın orijinalliği korunuyor. Üstelik bu hizmetten faydalanmak için hasarla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz raporuna gerek olmadan sadece talepte bulunmak ve randevu almak yeterli.

Tam Bakım Trafik Sigortası Kapsamı

1. Boya Yüzeyi Temizleme ve Parlatma Hizmeti

Poliçe süresince bir defaya mahsus olmak üzere, aşağıda detayları belirtilmiş olan işlemlerin bedelsiz giderilmesi hizmetidir.

a. Kaporta Dış Boya Parlatma:

Kaporta yüzeyine yapışan ve su ile gitmeyen reçine, zift ve katran gibi inatçı kir ve lekeler zift, katran ve reçine sökücü ürünleri ile yüzeyden temizlenir.

Aracın dış temizliği bittikten sonra boya yüzeyi Boya Mükemmelleştirme ürünü ile parlatma ve koruma cilası uygulanarak boya yüzeyi göz kamaştırıcı bir parlaklığa kavuşturulur ve yüzeyi koruma altına alınır.

Aracın aynalarının dış plastiği ve diğer plastik aksamları plastik temizleyici ve yenileyici ile koruma altına alınır.

Aracın iç plastik aksamları ve torpidosu vinil mat süt ve plastik yenileyici ile temizlenir.

Aracın deri döşemeleri deri losyonu ile temizlenir ve koruma altına alınır.

Hizmete ek olarak aşağıdaki işlemler de ücretsiz olarak sunulacaktır.

b. Ekspres İç Temizlik: Hizmet kapsamında vakumlu süpürme makinası ile iç temizlik, anti bakteriyel temizlik ürünleri ile iç akşamların hızlı bir şekilde temizliği yapılır.

Aracınızın tüm paspasları dışarıya alınır ve iyice temizlenir. Sonrasında aracınızın içindeki tüm toz ve pislikleri güçlü bir makine ile temizlenir. Koltuk ve döşemelerinizi özenle nemli mikro fiber bez ile bastırmadan temizlenir.

c. Jant Temizliği: Jantlar, fren balata tozları, yağ lekeleri ve yol atıklarından dolayı kirlenir ve uzun süre temizlenmediği zaman yüzeylerinin temizlenmesi zorlaşır.

Jant yüzeyi üzerindeki kirler Jant Temizleme malzemeleri ile temizlenir. Jant temizleme kimyasalı sayesinde birleşiminde bulunan cila sayesinde metalin matlaşmasını da önler.

d. Lastik Temizliği: Lastik yüzeyinin bakımını yaparak yüzeyin parlamasını sağlar.

2. Check Up Hizmeti

77 nokta Check Up Hizmeti kapsamında; Check Up Formu’na göre aracın kontrol işlemleri yapılır. Yapılan kontrollerde; sistemsel arıza sorgulama, araç sıvıları, fren sistemi, akü, kayışlar, lastik ve jantlar, motor ve alt takım, aydınlatma unsurları, genel ve avadanlık kontrolleri gözle ve elle ile yapılarak Check Up Formu üzerinde kayıt altına alınır.

3. Ekspres Motor Temizleme Hizmeti

Araç motor kaputu altındaki motor ve aksamları özel kimyasal maddelerle yağdan ve kirden arındırılarak temizlenir.

Motor ve aksamları dış etkilere ve kire karşı özel koruyucu bir madde ile kaplanır.

4. Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti

Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca aracınızın gövde panellerinde, plastik tamponlarında, ön camında veya iç döşemelerinde oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren hasarlar Anadolu Sigorta’nın anlaşmalı olduğu RS Servis merkezlerinde know- how yöntemleri, özel teknikler ve ekipmanlar kullanılarak giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır.

Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti’nden hasarınızla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz bulunmaksızın faydalanabilirsiniz.

Anadolu Trafik Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır:

Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (Çelik, metal veya alüminyum panellerde 5 cm çapa kadar boyasız göçükler)

Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme (Çelik, metal veya alüminyum panellerindeki 10 cm çapa kadar olan boya hasarlı göçükler)

Boya Tamiri (Çelik, metal, alüminyum panellerdeki 30 cm’ye kadar ve plastik tamponlarda 20 cm’ye kadar boya hasarlı sıyrıklar ve çizikler)

Döşeme Tamiri (5 cm uzunluğa kadar, deri, vinil, kumaş döşeme yırtıkları ve çizikleri, 1 cm çapa kadar sigara yanıkları, 3 cm çapa kadar plastik parça kopukları)

Ön Cam Tamiri (Ön camdaki 2 cm çapa kadar her türlü çatlak)

Leke çıkarma (Koltuk kılıflarındaki 5 cm çapa kadar lekeler)

Plastik Tampon Tamiri (Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar)

Hizmet Grupları Onarım Hizmeti Adet / Yıl 1 Boya Hasarlı Kaporta Düzeltme (DR) 2 Boya tamiri Mini Yama (PR) 2 Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme (PDR) 4 İç Döşeme Tamiri (IR) Ön Cam Tamiri (WR) Leke Çıkarma (SR) 3 Plastik Tampon Tamiri (BR) (Mobil Hariç) Limitsiz

