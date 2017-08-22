İstanbul’un Bayram Trafiği Haritası, Tatil için Hangi Saatte Yola Çıkalım?

İstanbul Bayram Trafiği Haritasını Yandex Navigasyon Çıkardı

Bayram Tatili için Hangi Saatte Yola Çıkalım? İstanbul’un Bayram Trafiği Haritası. Hangi Saatte Yola Çıkalım Sorunu soran İstanbullulara ilk tavsiye Yandex’ten Geldi. Bu verilerine göre Yandex Navigasyon KURBAN BAYRAMI TATİLİNDE YOLA ÇIKMAK İÇİN YANDEX SABAH 10.00 VEYA AKŞAM 21.00 SAATLERİNİ ÖNERİYOR.

Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı tatilinde trafiğe yakalanmak istemeyen kullanıcıları için ideal rotaları ve yola çıkış saatlerini ortaya çıkaran bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda elde edilen trafik verilerini inceleyen Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı tatili yolculuğunda sürücülere büyük kolaylık sağlayacak ipuçlarına ulaştı.

Bayram tatili 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiliyle birleşerek 10 güne çıkarken, vatandaşların 25 Ağustos Cuma günü hareket etmesi bekleniyor. Yandex, bayram tatilinde yola çıkacak olan İstanbullulara sabah 10.00 veya akşam 21.00 saatlerini öneriyor.



Trafikte sürücülerin hayatını kolaylaştıran Yandex Navigasyon, Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan yola çıkacak milyonlarca kişiye yardımcı olacak bir araştırma yaptı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı döneminde 23 Haziran – 2 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul trafiğini inceleyen Yandex Navigasyon, yaptığı bu araştırmayla İstanbul’un bayram trafiği haritasını çıkardı.

Hangi Saatte Yola Çıkalım? – İstanbullular sabah 10.00 veya akşam 21.00 saatlerini kullanabilir

Hangi Saatte Yola Çıkalım ?

Yandex Navigasyon’nun analizinde trafiğin yoğun olduğu bölgeler ve yola çıkmak için ideal saatler incelendi. Kurban Bayramı tatilinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatiliyle birleştirip 10 güne çıkmasıyla vatandaşların 25 Ağustos Cuma günü hareket etmesi beklenirken, yapılan analizde İstanbul’un her iki yakasından da ideal yola çıkış saatleri sabah 10.00’dan önce veya akşam 21.00’den sonra olarak belirlendi. Analizde en yoğun olması beklenen noktalarla ilgili bilgilere de yer verildi. Bu bilgilere göre Anadolu Yakası’nda İstanbul çıkışı yönünde E5’te Uzunçayır-Maltape-Pendik arasında, TEM’de ise Sultanbeyli-Kurtköy arasında sürücüleri yoğun bir trafik bekleyecek. Avrupa Yakası’nda Anadolu Yakası istikametindeyse Mahmutbey Gişeler ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda büyük ölçüde trafik sıkıntısının yaşanması öngörülüyor.

Yandex Harita Servisleri Ülke Müdürü Onur Karahayıt: “Geçtiğimiz bayramda rekor kırdık”



Yandex Harita Servisleri Müdürü Onur Karahayıt şunları söyledi: “Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda günlük 1 milyona yaklaşan, toplamda ise 4.5 milyonu aşan kullanıcıya ulaşarak rekor kırdık. Bu 4.5 milyon kullanıcı toplamda 110 milyon kilometrelik yol kat etti. Bu sayılar gerçekten inanılmaz ve kullanıcılarımızın Yandex Navigasyon’a olan ilgisini ve güvenini ortaya koyuyor. Biz de bu güven ve sadakati karşılıksız bırakmadık, Kurban Bayramı’nda da yine milyonlarca sürücünün hayatını kolaylaştırmak ve onlara rehber olmak için bütün hazırlıklarımızı tamamladık.”

Yapılan trafik analizini değerlendiren Onur Karahayıt, bu araştırmanın aynı zamanda Avrasya Tüneli’nin ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün trafiğe olan olumlu etkisini gözler önüne serdiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki yol çalışmalarına rağmen, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle doğan alternatif yollar sayesinde trafiğin iyileştiğini gözlemledik. Köprü üzerinde yol çalışmasından kaynaklanan şerit daraltma uygulamasının da 22 Ağustos’ta sonlanmasıyla bu bayramda daha rahat bir trafik bekliyoruz. Öte yandan kamyon trafiğinin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yönlendirilmesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü de oldukça rahatlattı. Burada 2016’da 2 saat olan bayram trafiği 2017’de yarım saate kadar indi. İstanbul’dan Anadolu yönünde yola çıkmak için en uygun ve trafiksiz alternatifin ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu rota tüm köprü trafiğinin yanı sıra Ataşehir sonrasındaki TEM trafiğini de atlatmanızı sağlıyor.”

Avrasya Tüneli’nin etkisiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bekleme süresi azaldı



Analiz, Avrasya Tüneli’nin önceki bayramlara göre trafikte bekleme sürelerini azalttığını ortaya çıkardı. Avrupa-Anadolu yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde normal bir cuma gününe göre ortalama 2 saat olan bekleme süresi, 1 saat 12 dakikaya düştü. Sürücülerin Avrasya Tüneli’ne yönelmesi sayesinde köprü üzerinde yapılan yol çalışmasına rağmen eski bayramlardaki kadar trafik oluşmadı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yoğunluğu azalttı



15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrasya Tüneli’nin etkisi yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü sayesinde yoğunluğun azaldığı gözlemlendi. TEM’de Mahmutbey Gişeler’e kadar oldukça yoğun bir trafik yaşanırken, bu noktadan sonra hem tır hem de normal araç trafiği Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yöneldi. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün girişinde az denebilecek bir trafik oluştu.

Uzunçayır-Maltape-Pendik arasına dikkat!



Anadolu Yakası’nda Avrasya Tüneli’nin çıkışında 30 dakikadan fazla süren bir yoğunluk yaşandı. Uzunçayır ve Kozyatağı bölgelerinin yoğunluklarının da eklenmesiyle sürücüler Pendik’e kadar ciddi bir trafiğin ortasında kaldı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda Uzunçayır-Maltepe arası bekleme süresi 43, Maltepe-Pendik arası ise 34 dakika olarak kaydedildi.

Trafik çilesinden kurtaracak alternatif rotalar



Geçtiğimiz bayramda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Ataşehir’e gelindiğinde TEM üzerinde bekleme süresi 45 dakikaya kadar çıkan yoğun bir trafiğin oluştuğu belirlendi. Sultanbeyli-Kurtköy arasında da sürücülerin gözünü korkutacak nitelikte yoğunluk yaşandı. Yandex Navigasyon, bu yoğunluktan kaçmak isteyenlere Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden kuzey çevre otoyoluna bağlanmayı öneriyor. Bu alternatif rota, Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na hareket edecek sürücüleri en az 2.5 saatlik bir trafik çilesinden kurtarma potansiyeli taşıyor.

Anadolu-Avrupa yönünde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki çalışmalar nedeniyle trafikte 1 saatlik bir bekleme süresi yaşandı. Bu durum göze alındığında Anadolu-Avrupa yönünde 32 dakikalık bekleme süresiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü daha iyi bir alternatif olarak gözüküyor.

TEM’de Avrupa-Anadolu yönünde trafik Mahmutbey Gişeler’den başlıyor



Sürücüler Avrupa Yakası’na geçtikten sonra E5’te Haliç-Bahçelievler arasında bekleme süresi 33 dakikaya çıkan bir trafikle karşılaşıyor. TEM’de ise trafik Mahmutbey Gişeler’den başlıyor ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolundaki kamyonların katılımıyla 34 dakikaya çıkıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün bağlantı yolunda, gişelerden ve sonrasındaki yoğunluktan kaynaklanan 1 saati aşkın süren bir trafik yaşanıyor.

YANDEX NAVİGASYON KULLANICILARI 110 MİLYON KİLOMETREYE YAKIN YOL KAT ETTİ



Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kullanıcı rekoru kıran Yandex Navigasyon, bu döneme ait istatistikleri paylaştı. Yandex Navigasyon kullanıcılarının geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda kat ettiği mesafeyle 1 kere Mars’a gidilip gelinebiliyor veya dünyanın çevresinde 2726 kere tur atılabiliyor:

* Tüm kullanıcıların kat ettikleri toplam mesafe: 109.283.860 km

* Yapılan arama: 14.395.444

* Rota oluşturma: 12.790.072

* Yolculuk sayısı: 4.817.440

* Yorum sayısı: 30751

* Kaza noktası: 45520

* Yol çalışması: 4514

* En çok yolculuğu yapan kullanıcının yolculuk sayısı: 407

* Yandex Navigasyon ile en çok yol giden kullanıcının gittiği toplam mesafe: 3781 km

Hangi Saatte Yola Çıkalım ?