Ortalama Hız Tespitinde Birden Fazla Tespite TEK CEZA

Otoyollarda Uygulanacak Yeni Sistem ile İlgili Önemli Açıklama!

Otoyollarda Ortalama Hız Tespit Sisteminde Birden Fazla Tespite Tek Ceza.Örneğin 100 km’lik bir yolda 10 km’de bir anlık hız tespiti yapılacak” dedi.

“Ulaşım Sistemlerinin Türkiye’deki Geleceği” başlıklı panelde konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Temmuz ayında otoyollarda devreye girecek ortalama hız tespit sisteminde, birden fazla tespite tek ceza kesileceğini söyledi.

İstanbul’da yapılan Intertraffic İstanbul Fuarı’nda, belediyelerin toplu ulaşıma dair sıkıntıları masaya yaratıldı, çözüm yolları arandı. Panelde öne çıkan konular; otoyollarda devreye girecek ortalama hız tespit sistemi, toplu ulaşımda 65 yaş uygulaması ve servis ile toplu taşıma arasındaki yüzde 10’luk KDV farkı oldu.

Intertraffic İstanbul Fuarı kapsamında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, Erzurum Milletvekili, Intertraffic İstanbul Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı moderatörlüğünde düzenlenen “Ulaşım Sistemlerinin Türkiye’deki Geleceği” başlıklı panelde konuşan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Temmuz ayında otoyollarda devreye girecek ortalama hız tespit sisteminde, birden fazla tespite tek ceza kesileceğini söyledi.

Birden Fazla Tespite TEK CEZA – TEDES

Gelen sorular üzerine sözlerine, vatandaşlardan gelen haklı tepkiler üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geçtiğimiz yıl durdurulan Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES)’ten bahsederek başlayan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz;

“Gazetelere yansıyan konular vardı. Belediyelerin kurduğu sistemlerde bazı usul hataları oldu. Vatandaşın mağdur edildiği görüldü. Bakanımız tarafından müdahale edildi. Usul ve esaslar değişti. Şimdi kamu yararı esas alınarak yeniden işlemeye başlayacak” dedi.

“Trafik kazalarını azaltmak için emniyet güçleri olarak olarak görünürlülüğümüzü artırıyoruz. Bu da yetmiyor teknolojiyi kullanıyoruz. Her sürücünün başına trafik polisi verme imkanımız yok” diyen Akdeniz, “ Daha önce bir dakika içinde 3 anlık hız tespitinden vatandaşlarımızın 3 ayrı ceza aldığı görüldü. Bu vicdanen doğru değildir. Bizim derdimiz vatandaşı devlete küstürmek değildir. Mümkünse ortalama hız yapacaksınız. Kural ihlalini alışkanlık haline getiren varsa bir defa ceza kesilecek. Örneğin 100 km’lik bir yolda 10 km’de bir anlık hız tespiti yapılacak” dedi.

Intertraffic İstanbul “Ulaşım Sistemlerinin Türkiye’deki Geleceği” Paneli’ne konuşmacı ve izleyici olarak katılan çok sayıda belediye temsilcisi, toplu ulaşım konusundaki sıkıntılarını dile getirme fırsatı buldu. Panele, moderator TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü, Erzurum Milletvekili, Intertraffic İstanbul Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kader Poyraz, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı İlyas Karabıyık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı A.Ş. Genel Müdürü Serdar Çiçekler ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erol Beşe konuşmacı olarak katıldı.

Belediyeler Toplu Ulaşımda 65 Yaş Uygulamasına Yeni Düzenleme İstiyor…

En çok dile getirilen konulardan biri 2014 yılından bu yana 65 yaş üstündekilere şehir içi toplu taşıma araçlarında bedava seyahat imkanı sağlayan uygulamaların, belediyeleri sıkıntıya düşürmesi oldu. Emeklilerin yoğun olduğu bölgelerde 65 yaş ücretsiz seyahat uygulamasının ulaşımın yüzde 30’una karşılık geldiğini ifade eden belediye temsilcileri, bu uygulamayı çok beğendiklerini ve desteklediklerini ancak, bu hakkı suistimal edenlerin bulunduğuna dikkat çektiler ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı’dan yardım istediler. Prof.Dr.Ilıcalı ise 65 yaş uygulamasına dair İstanbul’daki verilerin tekrar incelenip gözden geçirilmesinin mümkün olduğunu belirtti ve konuyu takip edeceğini ifade etti.

Servis Taşımacılığı ve Toplu Taşıma Arasındaki Yüzde 10’luk KDV Farkı Ortadan Kaldırılmalı…

Servis araçları ve toplu taşıma arasındaki yüzde 10’luk KDV farkının yarattığı güçlük gündeme getirlen sıkıntılar arasındaydı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı A.Ş. Genel Müdürü Serdar Çiçekler;

“Balıkesir olarak, büyükşehir olduktan sonra 2 yıl içinde toplu ulaşımda sistemi oturtmayı başardık. Ama çözüm üretemediğimiz bazı konular var. Büyüklerimizden destek istiyoruz. Sisteme esnafı alıyorsunuz. Çalışmaya başlıyor. Fakat verginin yüksekliği nedeniyle bir süre sonra sistemden çıkmak ve eskiye dönmek istiyorlar. Çünkü, servis taşımacılığında KDV yüzde 8, toplu taşımada yüzde 18. Arada yüzde 10’luk bir fark var. Eğer toplu taşımada da KDV’de yüzde 8 gibi bir indirim getirilirse, esnafımız da rahat eder. Herşeyi aşıyoruz, bu noktayı aşamıyoruz” dedi.

Panelist ve izleyicilerden gelen tüm soruları, talepleri ve önerileri yakından takip eden ve notlar TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, konuyu Maliye Bakanlığı’na aktarma sözü verdi ve İntertraffic İstanbul Fuarı aracılığı ile düzenlenen etkinlikte bu konuların tartışılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Panelde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Kader Poyraz;

“Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme Sistemi” ile kentimizi tam da akıllı bir şekilde tek bir noktadan İzmir Ulaşım Merkezi’nden yönetebilir duruma geldik” derken; vatandaşların bu sistemleri kullanması ve katılımcı olması konularına dikkat çekti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Erol Beşe;

“Mardin henüz 2 yıllık bir büyükşehir ama Eylül ayında toplu taşımada kartlı sisteme geçeceğiz. Intertraffic İstanbul bizi toplu ulaşım konusunda daha önce bu işi yapan kurumlarla biraraya getiriyor, bu büyük bir şans” dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı İlyas Karabıyık ise;

ulaşımda Adana’daki çok başlılık sıkıntılarına değindi ve inatla ve kararlılıkla bu sorunların hepsinin üstesinden geleceklerini ifade etti.

Intertraffic İstanbul 9. Uluslararası Altyapı, Trafik Yönetimi, Yol Güvenliği ve Park Sistemleri Fuarı’, 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

Fuara, 30 ülkeden yaklaşık 200 katılımcı ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere İran, Irak; Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve Türki Cumhuriyetler gibi 90’dan fazla ülkeden ziyaretçi katıldı.