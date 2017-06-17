Tek Tıkla Kendini İnternetten Sil, İnternetten En Kolay Çıkış Yolu

İnternetten Kolay Çıkış Yolu Yok mu?

Tek Tıkla Kendini İnternetten Sil, İnternetten En Kolay Çıkış Yolu Hangisi ? Deseat.me Web Uygulaması ile Bir Düğmeye Basarak Kendinizi İnternetten Silebilirsiniz.

İnternet güzel ve çirkinin bir arada olduğu bir yer. Kimileri için güzel kimileri içinse kabus olabilir. Bir anlamda internet, aynı zamanda güzel ve korkunç bir yer olabilir.

Peki burada olmak istemediğiniz durumlarda, her platformdan bir çıkışın olduğu gibi buradan da çıkış imkanı olsa ne güzel olurdu? değil mi?

Maalesef, kolay bir çıkış yolu yok – yoktu, en azından şimdiye kadar!

İsveçli yazılım geliştiriciler Wille Dahlbo ve Linus Unnebäck, internetteki tüm varlığını birkaç tıklamayla internetten silmek için bir yol sunan bir web uygulaması geliştirdi. Deseat.me

Bir Google veya Outlook hesabı ile web sitesinde oturum açtıktan sonra bu web uygulaması; bir hesap oluşturduğunuz uygulama ve hizmetleri tarar ve sizin kolay silme bağlantıları olan bir liste oluşturur.

Tek Tıkla Kendini İnternetten Sil, İnternetten En Kolay Çıkış Yolu -Deseat.ME

Bulduğu her hesap, o hizmetin aboneliğini iptal etme sayfasına işaret eden kolay bir silme bağlantısı ile eşleştirilir. Birkaç tıklamayla istemediğiniz hesaplardan kurtulursunuz. Listenin uzunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir saat içinde hesapsız ve istenmeyen birisi olabilirsiniz!

Sosyal medyadan ve internetin neden olduğu streslerden genellikle sıkıldıysanız, bu bir huzur ortamına geri dönmenin en hızlı yolu gibi görünüyor – ve dürüst olmak gerekirse, kötü bir fikir gibi görünmüyorda.

Deseat.Me