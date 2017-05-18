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TeknoSA’dan Eski Telefonu Getir Yenisini indirimle Götür

18 Mayıs 2017 - 11:49 Genel
TeknoSA’dan Eski Telefonu Getir Yenisini indirimle Götür

TeknoSA Sizi Bir Akıllı Telefon Sahibi Yapmaya Kararlı

TeknoSA’dan yepyeni bir hizmet; Eski Telefonu Getir Yenisini indirimle götür kampanyası.

Türkiye’nin teknolojiyle bağlantı noktası TeknoSA, yepyeni bir hizmete daha imza atıyor. Eski telefonlarını TeknoSA mağazalarına getirenler, yeni telefonlarına anında indirimle sahip olabiliyor.

TeknoSA, teknoloji perakendeciliği sektöründeki öncü çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, telefon almak isteyen tüketicilerine çok pratik bir hizmet sunuyor. Bu hizmet kapsamında çalışır durumda olan telefonunu TeknoSA mağazalarına teslim edenler, istedikleri yeni telefona özel indirimlerle sahip oluyor.

TeknoSA’dan Eski Telefonu Getir Yenisini indirimle Götür Kampanyası

Eski Telefonu Getir Yenisini indirimle götür

Üstelik, hattını TEKNOSACELL’e taşıyanlar, kalan cihaz ücretini tarifeye ek 24 aya varan taksitlerle kolayca ödeme şansı yakalıyor.

Kampanyayı Kaçırmayın!

 

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