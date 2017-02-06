Temiz Enerji Şampiyonu Çin, Dünyanın En Büyük Enerji Üreticisi 77.42GW

Çin dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisi olduğunu biliyor muydunuz?

Temiz enerji şampiyonu Çin, 2016 yılında mevcut kapasitesine 2 katına çıkarmayı başardı.

Çin’in kömür gücüne olan bağımlılığından ve bu konuda sık sık karşılaşılan sorunlardan dolayı muhtememlen Çin’i temiz enerji şampiyonu olarak düşünmemiş olabilirsiniz.

Ancak görüşlerinizi an itibari ile değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Çin’in Ulusal Enerji İdaresi 2016 yılında güneş enerjisi üretiminin iki katında fazla arttırılarak 77.42 Gigawatt olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Ülke şu anda kapasite bakımından dünyanın en büyük güneş enerjisi üreticisidir.

Temiz Enerji Şampiyonu Çin!

Hal böyle olduğu halde üretilen rakam toplam enerji üretiminin sadece yüzde 1’ine denk geliyor. Birçok Avrupa ülkesine göre büyük bir rakam olsa da nüfusu oldukça kalabalık olan Çin için bu rakam devede kulak gibi.

Yine Çin Ulusal Enerji İdaresi 2020 yılına kadar 110 Gigawatt’ı aşmayı planlıyor ve bu konudaki yatırımlarını arttırıyor.

Çin’in gerçek hedefi 2030 yılına kadar; fosil olmayan yakıt gücünü yüzde 11’den yüzde 20’ye çıkarmak. Bu hedefe önemli katkısı olacak.

Bir çok ülke bu artışla rekabet edemez. Nüfus avantajını göz ardı etseniz bile. Çin, güneş enerjisi çiftliklerine uygun oldukça büyük bir coğrafyaya sahip. Bunu da oldukça iyi planlıyor ve kullanıyor.