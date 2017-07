Tercih Sebeplerine Göre En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017

Teknotalk’ın telefon satın alma rehberine Hoş Geldiniz! Teknoloji seven bir grup içerisinde olan bizler bile kendi aramızda işte ” en iyi telefon – best phone ” bu ifadesini tek bir model üzerinde diyemediğimizin farkındayız. Bunun en önemli sebebi ise bugünlerde bir çok telefon oldukça iyi.

Bu yüzden belli bir fiyat aralığında favorilerimizi listelemek yerine, Farklı alıcı tiplerine ve aradıkları şeyleri hedefleyerek bir liste hazırlamak istedik.

Tercih Sebeplerine Göre En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017 ‘yi Yeni modeller eklendikçe sürekli güncelleyeceğiz. Teknotalk En İyi Akıllı Telefon Listesi !

Yeni Akıllı Telefon almak isteyenler için satın alma tercihlerinde yanılmak istemeyenler için hiç düşünmeden alabilecekleri seçeneklerle başlayalım.

En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017 ‘de En Güvenli Seçenekler

Genelde en güvenli seçenekler kategorisinde; telefonlar hakkında fazla bir şey bilmeyenlere önerebileceğimiz ve alıcısını şaşırtmayacak akıllı telefon modeller yer alıyor. Genel popülerlik, geniş kapsamlı aksesuar seçenekleri ve erişilebilir teknoloji desteği üst seviyede olan bu modelleri duymak kulağınıza pek heyecan verici gelmeyebilir.

Ama bu seçeneklerde birini alan dostunuza veya arkadaşınıza da neden bunu aldın diyemeyeceğiniz seçenekler şunlar;

Samsung Galaxy S8/S8+

Açıkça söylüyorum 2017 yılı ortasına kadar en iyi akıllı telefonu seçmek zorunda kalırsak, kesinlikle bu olurdu. Samsung Galaxy S8 inanılmaz dayanıklı ve çok yönlü bir akıllı telefon olarak karşımıza çıktı. Performans birinci sınıf, kamera her zamankinden daha güvenilir ve her iki modelde Galaxy S8 ve S8 Plus‘ ta da pil ömrü oldukça güçlü. Ancak gerçek dikkat çekici ve vurucu özelliği geniş ekran ve incecik neredeyse çerçevesiz denen çerçeveleri. Bu sayede Daha küçük kasaya daha büyük ekranların sığdırılmış olduğunu bu sayede gördük.

Samsung’un bu ekran verimliliğini iPhone ile karşılaştırdığımızda S8 5.5 inçlik iPhone‘dan daha küçük bir gövdeye 6.3 inçlik bir ekran sığdırdığını görebiliyoruz.

iPhone 7

An itibariyle akıllı telefon alacaklar için iPhone 8‘in büyük bir güncelleme ile geleceği söylentileri ayyuka çıkmışken, iPhone almak için doğru bir zaman olmadığını söylemek zorundayım!

Yine de bu söylentilerin iPhone 7 fiyatlarında gerçekleştirdiği düşüşü fırsata çevirenler için iPhone 7 en iyi seçenek olarak duruyor. Bu nedenle iPhone 7 önerilecek en kolay telefonlardan biri olmaya devam ediyor.

Üzerindeki iOS 11 ise , iPhone’u basit kullanımından ödün vermeden her zamankinden daha güçlü hale getiriyor ve Plus modelindeki çift kamera benzersiz bir portre çekim seçeneği sunuyor. 4.7 inçlik iPhone 7 tavsiye edilebilecek en güçlü akıllı telefonların tepesinde durmaya devam ediyor. Kamerası hala en iyiler arasında ve cihaz su geçirmezlik konusunda ciddi geliştirmeler yaşadı.

Google Pixel

Google Android Pazarına Pixel Akıllı telefonlar ile girdiğini duyurduğundan bu yana en iyi sıçramasını bu yıl yaptı. Performans geliştirmeleri, En iyi AI yardımcı asistan geliştirmeleri, akıllı telefon kameralarındaki en iyi seçenekleri sunması, iyi bir seçim olarak bu listede yer bulmasını sağladı. Google’ın bu yılın sonunda Pixel 2 akıllı telefonunun da yolda olduğunu düşünürsek Google’ın üzerine koyarak devam etmeye çalıştığını söyleyebiliriz.

Güç Sevenler ve Arayanlar için En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017

Güç konusunda en iyi akıllı telefon arayanlar muhtemelen ne aradıklarını zaten biliyorlardır. Ancak ortalama bir akıllı telefona kıyasla biraz daha çok yönlülük ve güç sağlayacak bir telefon istiyorsanız?, en güzel veya tam özellikli olmasalar bile, bunlar bizim favori seçeneklerimiz arasında.

OnePlus 5

OnePlus 5 herşeyiyle premium gibi hissettirecek bir model. Sadece 479 dolar satış fiyatı olmasına rağmen, 2017’de piyasaya çıkan hemen hemen her telefona kıyasla daha iyi özellikler sunuyor. İnanılmaz derecede iyi pil ömrü, iyi bir tasarım ve iPhone’a rakip olan bir çift kamera sistemi var. Güç arayan kullanıcılar için “reading mode” ve thema seçenekleri ile güçlü bir Android Telefon Seçeneği sunuyor. Daha küçük çerçevelere sahip olsaydı daha iyi olurdu desek te düşük bütçe ile iyi bir amiral gemisi almak istiyorsanız bu tam aradığınız model.

LG V20

LG V20 muhtemelen değiştirilebilir bir pil paketi özelliği sunan son amiral gemisi telefonlarından biridir. Zira V30 modelinin söylentilerinde ve sızıntılarında değiştirilebilir pilin ortadan kaldırıldığına kesin gözüyle bakılıyor. Berlin de Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. 300 Dolarlık fiyatıyla alınabilecek en iyi seçenekler arasında LG V20 kendine yer buluyor.

Ayrıca V20 size yararlı ikincil bir ekran, dev 5.7 in. ekran, sağlam performans ve Android Nougat Güncellemesi (Kutu dışında) ile geliyor. Ayrıca pazardaki en iyi kulaklık ve mikrofon performansını, aynı zamanda görebileceğiniz video ve hareketsiz görüntüler için en sağlam manuel kontrolleri içermektedir.

Moto Z Serisi

2015 yılına gelindiğinde akıllı telefon pazarında gelecek Modülerlik olarak yani Modüler Akıllı Telefonlar, akıllı telefonların geleceği olarak görülüyordu. LG G5 ve Project Ara gibi projeler tamamen terkedilmiş durumda. Motorola’nın Moto Z serisi bu çizgide hareket eden en son kale olarak duruyor.

Moto Z ve Moto Modlarıyla Motorola güçlü bir eko sistem oluşturmak konusunda hala kararlı duruyor. Motorola Z Force 3500 mAh’lik bataryası ile güçlü bir Android seçeneği olarak karşımızda duruyor.Sağlam bir kamera, hemen hemen kırılmayan ekran ve bir MicroSD kart yuvası.

Çıkarılabilir bir pil ile gelmese de, batarya seti Modları tartışmasız daha iyi bir çözümdür. Bir pico projektör, mükemmel bir hoparlör, daha iyi bir kamera ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde birçok Moto modun daha ekleneceği vaadi telefonu pek çok yönlü hale getiren iyi bir seçenek olarak gösteriyor.

Motorola’nın yakında Z2 Force çıkaracağı söylentiler var ve Z2 Play an itibariyle mükemmel pil ömrü ve Snapdragon 625 işlemcisine rağmen harika performans sunan en ucuz seçenek olarak karşımızda.

300 Dolar Altında Alınabilecek En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017

Moto G5

Motorola uzunca bir süre yaklaşık ~ 200 $ ‘lık telefon pazarına neredeyse hükmetti; bu nedenledir ki Moto G5’in hala bu alanda iyi bir seçenek olarak mükemmel bir cihaz olması sürpriz değil. Android Performansı ve pil ömrü ile bu alanda en iyi seçeneklerden biri. Çok iyi görünümlü bir telefon ve şimdi plastik yerine metal kasa ile sunuluyor.

Honor 6X

Honor 6X harika bir seçenek ve 300 doların altında çift kamera sunan akıllı telefonlar arasında tek. Telefon etkileyici günlük kullanım performansı sunuyor. Elbette bir amiral gemisi modellerinde olduğu gibi değil.

Fotoğrafçılar için En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017

LG G6

LG G6 harika bir ekran ve sağlam yapı kalitesi ile çok yönlü bir telefon. Ama asıl nedeni kamerasının en iyilerden biri olması. Gerçekten çok kullanışlı ikincil geniş açılı kamera tarafından sağlanan çok yönlülüğü var. Tek bir kamera farklı uzaklıklarda aynı odaklık konusunda aynı performansı veremez. Ancak LG G6 bu konuda benzersiz. Sadece bas çekten fazlasını arayan fotoğrafçılar, sağlam manuel kontrolleri ve video araçlarını takdir edeceklerdir. Düşük ışık performansına ve dinamik aralığa sahip olan G6, uzman fotoğrafçılar ve fotoğraf severler için tartışılmaz en iyi mobil çekim deneyimini sunuyor.

Google Pixel

Pixel ikinci kamera sistemine sahip olmamakla birlikte inanılmaz derece etkileyici ve tutarlı görüntüler elde etmeyi başarıyor. Google gibi teknoloji devinin sadece bir kamera kullanması onun için utanç verici olsa gerek. Aydınlatma ve renkleri doğru elde etmekten çok, kompozisyon ve çektiği konuyla ilgilenen Fotoğraf severler için harika bir seçim olabilir.

iPhone 7 Plus

Apple her zaman en iyi mobil kameralardan birini yapmıştı.Ancak iPhone 7 Plus ikinci kamerası ile bunu bir adım daha ileri götürmeyi başarmıştır. Şaşırtıcı derece de bu konudaki rekabetten uzak dursa da Portre Modunda arka planlardaki bulanıklığı gidermek konusunda harika bir iş çıkarıyor. Arka plandaki detaylar bile oldukça net.

Büyüklüğüne Göre En iyi Akıllı Telefonlar Listesi 2017

Samsung Galaxy S8+

Samsung’un büyük telefonu, görüntüsünün muazzam olması nedeniyle bir başka sözü daha hak ediyor. S8’in 6.3 inç ekranı şimdiye kadar ki test ettiğimiz en büyük ekran olma özelliğini koruyor. Ayrıca iPhone 7 Plus’dan daha küçük bir gövdede olduğunu tekrarlamaya değer. Bir de buna HDR desteğiyle çarpıcı bir OLED ekranı ekleyin. Sonuç mu ? Akıllı telefonda en iyi video deneyimine artık sahipsiniz demektir. Tek elle kullanım seçeneğiyle tek elle neler yapabileceğinize sizde şaşıracaksınız.

Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 büyük akıllı telefon pazarında bence hak ettiği değeri bulmamış ezilen bir model olarak karşımızda duruyor. Bir çok kullanıcı onun yeteneklerinin farkında değil. Huawei’nin Özel Kirin 960 inanılmaz derecede hızlı bir işlemcidir. Modelin sahip olduğu küçük çerçeveleri sayesinde 5.9 inçlik devasa ekrana tek elle kullanım modu sayesinde kolayca hükmedebilirsiniz.

Mükemmel çift kameraya sahip, güçlü stereo hoparlörler ve devasa 4000 mAh pille iki günden fazla güç sağlayabilen Mate 9 neredeyse her şeyi doğru yapmış gibi duruyor. Telefonun daha uzun süreler kullanmanız için akıllı öğrenme optimizasyonlarına da sahip.

Tercih Sebeplerine Göre En iyi Akıllı Telefon Tavsiyeleri 2017 listemiz böyle. Unutmayın hepimiz akıllı telefon seçerken aceleci olmadan bütçenize ve ihtiyacınıza ve zevkinize uygun modelleri seçmeye gayret edin. Bu sayede üzülmezsiniz.

