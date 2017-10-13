Tesla 11 Bin Model X SUV Aracını Geri Çağırdı, Peki Sorun Ne?

Tesla Koltuk Sorunu Yüzünden 11 bin Aracını Geri Çağırdı

Tesla 11 Bin Model X SUV Aracını Geri Çağırdı, Peki Sorun Ne?



Son Dönemde otomobilin geleceği denince aklımıza ilk gelen marka hiç şüphesiz Tesla. Ancak şirket bir güvenlik probleminden dolayı gönüllü olarak bir geri çağırmasını yaptı.

Görünen o ki ; Kötü ayarlanmış bir orta koltuk kablosu kaza sırasında sizi yerinde tutmayabilir.

Tesla gönüllü olarak geri çağırma konusuna yabancı değil. Şirket daha önce de olası emniyet kemeri hatalarından dolayı 90 Bin Model S sedan modelini 2015 yılında geri çağırmıştı. Benzer şekilde 3. sıra koltuk problemi içinde 2016 yılında Model X SUV modelinden 2.700 aracını geri çağırmıştı.

Dah bitmedi bu yılın başlarında da 53.000 S ve Model X Suv’u park freni sorunları için geri çağırdı.

Doğrusunu isterseniz bu gönüllü geri çağırmalar şirketin işini ne kadar iyi yaptığının ve ürünün arkasında ne kadar durduğununda göstergesi. Şirketin stratejisi yasal olarak zorunlu kalmadan gönüllü geri çağırmalarla güven inşa etmek üzerine kurulu.

Bugün de aynı çizgiden devam eden elektrikli otomobil üreticisi Tesla 11 Bin Model X SUV Aracını Geri Çağırdı, Peki Sorun Ne?

Model X’teki Sorun ikinci sıra katlanabilir koltuklarda. 28 Ekim 2016 ile 16 Ağustos 2017 arasında üretilen otomobiller için geçerli. Tesla’nın açıkladığı rakama göre satılan araçaların sadece yüzde 3’ünde bu sorun olduğu söyleniyor. Tek koltuklu SUV modellerinde bu yönde bir etkilenen araç yok.

Dahili testler sırasında şirket, sürücü tarafındaki ikinci sıra koltuğuna bağlanan ve zayıf olduğu tespit edildi Bu nedenle ayarlanmış kabloların bir kaza sırasında koltuğun öne fırlamasını engellemediği anlaşılıyor.

Tesla elbette bu durumla karşılaşmış bir şikayet veya Model X sahiplerinden bu yönde bir geri dönüş almadı. Tamamen kendi araştırmalarının sonucuna dayanarak bu gönüllü geri çağırma işlemini yapıyor.

Düzeltmesi ise oldukça kolay. Tesla servisine götürülen modeller 10 dakika içerisinde hallediliyor. Teknisyen tarafından kablolar bu süre içinde ayarlanıyor. Geri çağırdı model için şirket bu ayarlama yapılana kadar arka tarafta söz konusu koltuğun kullanılmamasını tavsiye ediyor.