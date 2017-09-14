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Tesla Elektrikli TIR Modelini 26 Ekim’te Tanıtılacak, Tesla Semi-Truck

14 Eylül 2017 - 13:16 Otomobil
Tesla Elektrikli TIR Modelini 26 Ekim’te Tanıtılacak, Tesla Semi-Truck

Tesla Elektrikli TIR Modelini 26 Ekim’de açıklıyor.

Tesla TIR işine de giriyor. Elektrikli otomobil üreticisi kamyon endüstrisinden aldığı geri dönüşlerle tasarladığı yeni modeli Tesla Elektrikli TIR – Tesla Semi-Truck’ı görücüye çıkarıyor.

Otonom sürüşlü araçların, TIR modeli ile şehirler arası yük taşımacılığına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Elektrikli otomobil üreticisi TESLA’nın CEO’su Elon Musk, test sürüşlerinin 26 Ekim’de Hawthorne, CA’da gerçekleşeceğini tweetledi ve “olağanüstü” olduğunu söyledi.

Tesla Elektrikli TIR Modelini 26 Ekim’te Tanıtılacak, Tesla Semi-Truck

Geçen yıl yaptığı Master Plan’ın bir parçası olan Part Deux Musk, kamyonun “yük taşımacılığının maliyetinde önemli bir azalma sağlayacağını, bunun yanında emniyeti arttırdığı ve çalışması gerçekten eğlenceli hale getirileceğini” söyledi.

 

 

Elon Musk (Twitter)

 

 

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