Tesla Elektrikli TIR Modelini 26 Ekim’te Tanıtılacak, Tesla Semi-Truck

Tesla TIR işine de giriyor. Elektrikli otomobil üreticisi kamyon endüstrisinden aldığı geri dönüşlerle tasarladığı yeni modeli Tesla Elektrikli TIR – Tesla Semi-Truck’ı görücüye çıkarıyor.

Otonom sürüşlü araçların, TIR modeli ile şehirler arası yük taşımacılığına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor. Elektrikli otomobil üreticisi TESLA’nın CEO’su Elon Musk, test sürüşlerinin 26 Ekim’de Hawthorne, CA’da gerçekleşeceğini tweetledi ve “olağanüstü” olduğunu söyledi.

Geçen yıl yaptığı Master Plan’ın bir parçası olan Part Deux Musk, kamyonun “yük taşımacılığının maliyetinde önemli bir azalma sağlayacağını, bunun yanında emniyeti arttırdığı ve çalışması gerçekten eğlenceli hale getirileceğini” söyledi.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It’s unreal.

— Elon Musk (@elonmusk) 13 Eylül 2017