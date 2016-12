Tesla Yeni AutoPilot Özelliğini, Önümüzdeki Hafta Devreye Girebilir

Tesla yeni AutoPilot donanımı güncellemesi önümüzdeki hafta gelebilir.

Özerk otomobil deyince akla ilk gelen şirket olmayı başaran Tesla’nın CEO’su Elon Musk, Kasım ayı sonlarında bir Modeli S sahibine, Mevcut Autopilot güncellemesinin Aralık ayı ortasında devreye gireceğini söylemişti. Tesla şefi şimdi,Twitter’dan attığı mesajla şirketin bu zaman çizelgesini doğruladı.

Kendi kendine sürüş donanımı (HW2)’nın Autopilot işlevselliğinin çoğunu kullanıcılarına sunmaya hazır olabilir.

Mevcut Autopilot ile birlikte gelen HW2 donanımı şu anda bazı özellikleri zaten kullanamıyordu.Bu özellikler, yükseltilmiş autosteer, akıllı çağırma, otomatik şerit değiştirme, otomatik park, şerit kalkış uyarısı, çarpışma uyarı ve kaçınma, acil frenleme ve cruise kontrol dahil.

Şirket, yeni donanım üzerinde aktive etmeden önce “güvenlik ve kolaylık açısından önemli iyileştirmeler sağlamak için milyonlarca mil süren gerçek sürüş sistemini daha da kalibre etmesi” gerektiğini belirtse de Musks’ın Tweet’lerine dayanarak, bu gerçek dünya testlerinin iyi gittiği anlaşılıyor.

Looks like we might be ready to rollout most of Autopilot functionality for HW2 towards the end of next week

— Elon Musk (@elonmusk) 23 Aralık 2016