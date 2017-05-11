The Sims Mobil Çok Yakında Akıllı Telefonunuzda Yerini Alıyor

The Sims Mobil Çok Yakında Akıllı Telefonunuzda Yerini Alıyor.

17 yıllık Oyun Mobile Geliyor. The Sims Karakterlerini Mobile Taşıyor. The Sims Mobil, iOS ve Android Sürümleri çok yakında çıkıyor.

Uzun yıllardır bir çok kullanıcı tarafından severek oynanan efsane oyun The Sims yakında mobil cihazlarda da yerini alıyor.

En çok Satanlar listesindeki Orjinalinde olduğu gibi,Siminizi başından sonuna kadar özelleştirebileceğiniz, onlara kişilik özellikleri ve hayat amacı ekleyebileceğiniz yeni sürüm geliyor. Onlara bir ev inşa ettirip diğer simler ile sosyalleşmesini sağlayabilir nesiller boyu sürecek ailenizi takip edebilirsiniz.

Zaman içinde gelecek nesiller için hobiler ve kariyer planları yapabilir ve onları puanlayabilirsiniz.

EA The Sims iOS ve Android Sürümlerini kesin olarak çıkaracağı tarihi henüz açıklamadı. Fiyatta aynı şekilde. Ancak oyunun kişiselleştirme özelliklerini düşünürsek uygulama için satın alma seçeneklerinin sunulması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Android ve iOS sürümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için The Sims Mobil sitesini ziyaret edebilirsiniz.