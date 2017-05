THY Euroleague Dörtlü Finali VR Canlı Yayını, EuroLeague Tarihinde ilk!

Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali VR Teknolojisi ile Canlı Yayınlanacak, Kaçırmayın!

Turkish Airlines Euroleague tarihinde ilk kez sanal gerçeklik teknolojisi ile canlı yayın Dörtlü Final heyecanında Digiturk’te yaşanacak!

Digiturk’ten yayıncılıkta tarihi bir ilk daha; Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali VR Canlı !

Türkiye’de dijital televizyon yayıncılığının öncü ve lider platformu Digiturk, yayıncılıkta fark yaratan teknolojileriyle heyecan verici bir ilke daha imza atıyor. Turkish Airlines Euroleague organizasyonu tarihinde ilk kez sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçekleşecek canlı yayın, sezonun Fenerbahçe’nin de dahil olduğu en iyi 4 takımının 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde şampiyon olmak için ter dökeceği Dörtlü Final karşılaşmalarında Digiturk’te olacak.

Turkish Airlines Euroleague Dörtlü Finali VR Canlı Yayını !

Uyumlu Samsung akıllı telefon ile Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlüğü bulunan ve dörtlü final heyecanını tribündeymişcesine yaşamak isteyen tüm Digiturk veya Digiturk Play üyesi basketbolseverler bu tarihi deneyime ortak olabilecekler.

Kurulduğu ilk günden bu yana ülkemizi öncü teknolojilerle ve dünyadaki yeniliklerle buluşturmaya devam eden; ilk HD, 3D ve 4K yayınları gerçekleştiren Digiturk, izleyicilerine en mükemmel TV izleme deneyimini yaşatma yönündeki çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Turkish Airlines Euroleague tarihinde ilk kez sanal gerçeklik teknolojisi ile canlı yayın yapacak Digiturk; 19 ve 21 Mayıs tarihlerinde Avrupa’nın en iyi oyuncularını İstanbul’da karşı karşıya getirecek; basketbolseverlere heyecan tufanı yaşatacak Dörtlü Final heyecanını ikiye katlayacak.

Spora her platformda katkı sağlayan, halihazırda her hafta bir Süper Lig karşılaşmasını sanal gerçeklik; VR teknolojisi ile sporseverler ile buluşturan Digiturk böylece; Dörtlü Final kapsamındaki söz konusu tarihi nitelikteki canlı yayını ile sporseverlere basketbol atmosferini doyasıya yaşatacak.

Tüm Digiturk ve Digiturk Play üyeleri sanal gerçeklik yayınına ücretsiz ulaşabilecek

Tüm Digiturk uydu üyelerinin beIN SPORTS ekranlarından HD olarak da şifresiz şekilde izleyebilecekleri turnuvanın heyecanını 360 derece canlı yayınla yaşamak isteyenler, uyumlu Samsung Galaxy S8, S8+, S7, S7 Edge, S6, S6 Edge, S6 Edge+ ve Note 5 telefonları ve Samsung Gear VR sanal gerçeklik gözlükleri ile beIN Connect VR uygulamasından bu unutulmaz canlı yayını tribündeymişcesine an be an yaşayabilecek. Digiturk Play üyeleri de bu muhteşem basketbol şöleninin sanal gerçeklik yayınına Digiturk Play VR uygulamasından ücretsiz olarak erişebilecekler.