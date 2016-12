Tiger Knight: Empire War Yeni Yılı Muhteşem Hediyelerle Karşılıyor

Yeni yıla özel etkinlik ve sürprizlerle tarihi Orta Asya savaşlarında heyecan katlanacak!

Tiger Knight Empire War yeni yıl hediyeleri!

NetDragon ve Oasis Games bugün yaptıkları bir açıklamayla gerçek zamanlı MMORPG, aksiyon, strateji oyunu Tiger Knight Empire War’a; yeni yıla özel birçok etkinlik ve sürprizin geldiğini duyurdu. Bu etkinliklerde yer alan oyuncuları binlerce oyun içi para, prestij ya da exploit puanları beklemekte.

Oyuna giriş yapan savaşçılar Out with the Old (Güle Güle 2016) ve In with the New (Hoş Geldin 2017) adlı iki etkinlikle yer alma fırsatı elde edecekler. Out with the Old etkinliğinde herhangi bir haritada 150 asker öldürmeniz gerekiyor. Bunu başardığınızda 1000 prestij ve 1000 exploit puanı elde ediyorsunuz. Bu puanlar askerlerinizi, komutanlarınızı ya da silah ve kalkanlarınızı yükseltmekte kullanılabiliyor. In with the New’da ise birliklerinize 150 yeni asker eklemelisiniz. Bunu başardığınızda 10.000 copper (bakır) ve savaşlarda size bonuslar kazandıracak 2 adet Soldier Seal (C) kazanacaksınız.

Tiger Knight Empire War yılbaşı hediyeleri

Bu arada oyunun global sohbet kanalında İngilizce olarak Happy New Year derseniz anında 5000 copper ve 5000 prestij kazanıyorsunuz. Bu yetmiyormuş gibi bir de yeni yılın ilk günü tüm oyuncular tamamen sürpriz bir hediye alıyor olacaklar. Anlayacağınız Noel Baba, Tiger Knight oyuncularına oldukça bonkör davranacak.

Geçtiğimiz günlerde aldığı 0.0.66 güncellemesi ile oyun içi dengelerin çok daha iyileştirildiği, Tiger Knight: Empire War, birçok birliğe gelen farklı düzenlemelerle de rekabeti bir üst seviyeye taşıdı bile.

Yeni yıl hediyelerini ve sürprizlerini kaçırmamak, er meydanları her geçen gün daha heyecanlı bir hal alan bu ücretsiz savaş oyununda kılıç sallamak için hemen http://store.steampowered.com/app/534500/ adresine gidin.





Yeni yılınız kutlu olsun! Tiger Knight Empire War yeni yıl süprizleri!