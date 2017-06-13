Tim Cook: Apple Özerk Otomobil Sistemleri Üzerine Odaklanıyor

Apple Otomobil Pazarına Girmekte Kararlı!

Apple Özerk Otomobil Sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirketin Otomobil işinde kendi kendine sürüş teknolojilere daha çok odaklandığını söyledi.

Apple’ın CEO’su Tim Cook şirketin kendi kendine sürüş otomobil teknolojisini geliştirdiğini ima ediyor.

Bloomberg bu ayın başlarında WWDC’de yapılan bir röportajda şirketin CEO’sunun yaptığı yorumları temel alarak böyle olduğunu düşünüyor. Etkinlikte otomobil trendlerinin heyacan verici trendleri olarak otonom araçlar, elektrikli araçların olduğunu söyledikten sonra Cook;

“Temel anlamda odaklandığımız şey Otonom Sürüş Sistemleri ve bu çok önemli bulduğumuz bir teknoloji. Bunu biraz da diğer yapay zeka projelerinin anası olarak görüyoruz. Aslına bakarsanız çalışabileceğiniz en zor yapay zeka projelerinden birisi olabilir” dedi.

Apple Özerk Otomobil Sistemleri Üzerine ODAKLI!

Apple’ın AI’daki çalışmalarını vurgulayan ve konuya ilişkin konuşmalar yapan Cook, Özerklik konusunda doğrudan birşeyler söylemekten ziyade – Gerçekten bir ürün bakış açısından ne yapacağımızı söylemiyoruz, ancak çok açık bir şekilde gördüğümüz temel bir teknoloji olduğunun anlaşılmasını istiyoruz diyor.

Görünen o ki; Apple Otomobil işine resmen adım atıyor. Ancak kendi kendine sürüş teknolojilere daha çok odaklanıyor ve şirketin henüz yeni bir araç çıkarma gibi bir planının olmadığı anlaşılıyor.

Apple bir otomobil geliştirmekten daha ziyade onu arka planda destekleyen teknolojiler konusuna odaklanıp bu alanda devrim niteliğinde yeni şeyler yapmak istiyor.

Yine de, her şey düşünüldüğünde, Tim Cook’un Apple’ın kendi kendine çalışma stratejisini ayrıntılı olarak kamuya açıklamak gibi bir ihtiyacı da yok.

Bu alanda yakın zamanda bir şeyler beklemek zor!

Engadget