işte Andy Rubin’in Titanyum ve Seramik Kaplı Essential Phone’u

İşte Android’in yaratıcısı Andy Rubin’in Essential Phone’u !

Karşınızda Titanyum ve seramik kaplı Essential Phone, Android’in Yaratıcısı Apple ve Samsung’a Karşı.

Android’in yaratıcısı Andy Rubin’in şirketi Essential; aylardır süren spekülasyonlardan sonra nihayet ilk akıllı telefonu Essential Phone’u resmen duyurdu.

Beklendiği gibi; PH-1 en üst düzey çizgileri ve sofistike endüstriyel tasarımı olan ve ödün vermeyen bir cihaz olacak şekilde üretilmiştir.Telefonun üst kısmına doğru yükselen uçtan-uca ekran, sadece ön taraftaki kamera için ortada duruyor.

Essential Phone: titanyum ve seramikten imal edilmiş ve gözünüzün önünde rahatsız edici logolar veya marka işareti bulunmayan şık bir görünüme sahip.

Galeri: Titanyum ve Seramik Kaplı Essential Phone | 10 Foto

Kaputun Altına baktığımızda ise üst düzey Android telefon bileşenleri ile karşılaşıyoruz.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4GB RAM, 3040mAh pil ve 128GB dahili depolama. Arka tarafında ise ilave aksesuarları monte etmek için iki delik bulunuyor. (Genel konsept Moto Z hattına modüler özelleştirme getiren Motorola’nın Moto Modlarına benziyor.)

En heyecan verici, saniyede 30 karede küresel bir UHD (3840×1920) görüntü çekebilen küçük bir 360 derece kamera.

Essential Phone Dahili kamera tarafında ise en azında kağıt üzerinde oldukça iyi. Rubin’in şirketi de Huawei’nin P9 ve P10 modellerine benzeyen dual kamera seti kullanıyor. Siyah beyaz fotoğraflar için bağımsız olarak veya gelişmiş detay ve düşük ışık performansı için renk sensörü ile birlikte kullanılabilir. Ön tarafa bakan kamera da ise balık gözlü 8 Megapiksel ve 4K çekim yapabilen kamera mevut.

Essential Phone kutusundan Android 7.1.1 ile gelecek ancak yazılım tarafı ile detaylı bilgiler paylaşılmadı. Bildiğimiz, telefonun Ambient OS adlı bir platformda çalışan akıllı bir ev cihazı olan Home ile çalışacak şekilde tasarlanmış olması.

Telefonda eski 3.5mm eski kulaklık girişi yok. Bunun yerine bu tip bağlantıları USB-C ve Bluetooth bağlantısı kullanılıyor.

Essential Phone Renkleri

4 Farklı renkte satışa sunulacak.

Black Moon, Stellar Grey, Pure White, Ocean Depths

Essential Phone Satış Fiyatı Ne olacak?

699$ satış fiyatı ile sunuluyor. Ancak 360 derece kamera ile birlikte alınırsa fiyat 749$.