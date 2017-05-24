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Top Gun 2 Geliyor, Tom Crouse Gelecek Yıl Çekileceğini Doğruladı

24 Mayıs 2017 - 14:49 Genel
Top Gun 2 Geliyor, Tom Crouse Gelecek Yıl Çekileceğini Doğruladı

Efsane Top Gun Filminin Devamı 30 Yıl Sonra Geliyor!

Top Gun 2 Geliyor, Tom Crouse Gelecek Yıl Çekileceğini Doğruladı.

Hepimiz sevdiği unutulmaz sahneleri ile hatırladığımız Top Gun Filminin 2. sini önümüzdeki yıl çekiliyor.

Tom Cruise, “gelecek yıl” içinde Top Gun 2’yi çekeceğini birinci ağızdan doğruladı.Duyuruyu Avustralyalı TV Show’u Sunrise’da yaptı. Oldukça sakin bir şekilde açıklanan bu bence müthiş haber için oldukça beklenmedik bir yer.

Top Gun 2 Geliyor, Efsane Filmin devamı 2018’de Çekiliyor!

Cruise programda;

“Muhtemelen gelecek yıl filme başlayacağım, biliyorum, bu oluyor Kesinlikle oluyor. Bunu söylediğim ilk kişiler sizsiniz.” dedi.

1986 yılı yapımı filmin devamı neredeyse 30 yıldır konuşuluyor. Ancak Top Gun filminin yönetmeni Tony Scott’ın ölümü bu planları durdurmuştu.

Her şeye rağmen efsane filmin devamı  Top Gun 2 önümüzdeki yıl çekiliyor. Val Kilmer bir şekilde Iceman olarak dönecek mi? bunu henüz bilmiyoruz.

Ancak yeni filmde oldukça fazla drone ile çekilmiş sahneler göreceğimizden eminim.

 

 

Mashable

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