Top Gun 2 Geliyor, Tom Crouse Gelecek Yıl Çekileceğini Doğruladı.

Hepimiz sevdiği unutulmaz sahneleri ile hatırladığımız Top Gun Filminin 2. sini önümüzdeki yıl çekiliyor.

Tom Cruise, “gelecek yıl” içinde Top Gun 2’yi çekeceğini birinci ağızdan doğruladı.Duyuruyu Avustralyalı TV Show’u Sunrise’da yaptı. Oldukça sakin bir şekilde açıklanan bu bence müthiş haber için oldukça beklenmedik bir yer.

WORLDWIDE EXCLUSIVE: @TomCruise just confirmed that Top Gun 2 is happening! "I’m gonna start filming it probably in the next year". #sun7 pic.twitter.com/X17xvxz4Q4

— Sunrise (@sunriseon7) 23 Mayıs 2017