Toyota Fine-Comfort Ride 3 Dakikada Şarj ile 1000 KM Yol Yapıyor

Toyota Uzun Menzilli ve Hidrojen Hücresi Teknolojili Yeni Konseptini Duyurdu

Toyota’nın Minivan Konsepti Toyota Fine-Comfort Ride 3 Dakikada Şarj ile 1000 KM Yol Yapıyor.

Bir depo ile yaklaşık 620 mil – 1000 Kilometre boyutça seyahat etmek artık mümkün. Toyota Fine-Comfort Ride …

Toyota’nın yeni konsept araba çalışması, elektrikli otomobiller revaçta iken belki de unuttuğumuz, hidrojen yakıt hücreli modellere tekrar dikkatimizi çekiyor. Önümüzdeki hafta Tokyo Motor Show’da başlayacak ve Toyota’nın yeni konsept otomobili beklentilerin aksine bir başka elektrikli konsept otomobil değil.

Toyota Fine-Comfort Ride

Fine Comfort Ride hidrojen yakıt hücresi (hatırladınız mı?) kullanıyor. Şarj başına 1000 KM – 620 Mil mesafe kat edebiliyor ve sadece 3 dakikada Şarj oluyor.

Fütüristik bir minivan gibi görünmesine rağmen, araç karbondioksit ya da benzeri kirleticiler yaymazken dahili konfor ve eğlence için tasarlanmıştır.

Toyota, basın bülteninde, Fine-Comfort Ride’i, iç mekanının salon görünümüne gerçekten uyan bir “birinci sınıf salon” olarak tanımladı.Oturma koltukları ayarlanabilir, böylece sahipler oturma düzenini değiştirip grup toplantılar için büyük bir alan oluşturabilirler. Sanal bir “Aracı yada asistan” sürücünün ve yolcunun pencerelerini ekranlara çevirir.

Hidrojen yakıt hücresi konusunda Hyundai gözünü EV elektrikli otomobillere doğru çevirmiş olsa da bu teknoloji konusunda yatırımlarını devam ettiren marka olarak Toyota ön plana çıkıyor. Chevy, ABD Ordusu’nun nakliye filosuna yönelik bir yakıt hücresi aracı geliştirirken, Mercedes-Benz’in 2019 yılında tüketici serbest bırakma amaçlı iki teknolojisinin bir karışımı ile bu teknolojideki yatırımlarına bir anlamda devam ediyor.

Elektrikli otomobiller sektörün geleceği olarak görülsede Hidrojen Yakıt hücresi ile ilgili olan yarışında tam olarak bittiğini söyleyemeyiz.