Toyota Türkiye’de 2 Milyonuncu Aracını Üretti, Toyota C-HR Tarihe Geçti

TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE 2 MİLYONUNCU ARACINI ÜRETTİ

Toyota Türkiye’de 2 Milyonuncu Aracını Üretti, Şirketin yeni SUV modeli Toyota C-HR Tarihe Geçti.

Türk otomotiv endüstrisinin önde gelen kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 1994’ten bu yana ürettiği 2 milyonuncu araç olan C-HR modelini banttan indirdi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2 milyonuncu aracını üretti. Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli Toyota C-HR, Eylül ayı sonu itibarıyla üretim bandından inen 2 milyonuncu araç olarak tarihe geçti.

Geçen yıl Kasım ayında C-HR modeliyle 3 vardiya üretime geçip kapasitesini ikiye katlayarak; yıllık 280 bine çıkaran Toyota Otomotiv Sanayi’nin çalışan sayısı bugün yaklaşık olarak 5.500’e yükseldi. C-HR ile Japonya dışında ilk Toyota Yeni Global Platformu (TNGA) modeli üreten fabrika olma özelliğine sahip olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye; aynı zamanda Avrupa’daki Toyota üretim tesisleri arasında en yüksek üretim kapasitesine sahip oldu. Bugüne kadar 2.3 milyar dolar yatırım yaparak 25 milyar dolarlık ihracata imza atan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Sakarya üretim tesislerinde Toyota C-HR; Corolla ve Verso olmak üzere 3 modelin aynı hat üzerinde üretimini gerçekleştiriyor.

1994’den bu yana Toyota Türkiye’de 2 Milyonuncu Aracını Üretti.

Bu yeni dönüm noktasına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO’su Hiroshi Kato;

“1994 yılında ilk ürettiğimiz Corolla’dan bu yana geçen 23 yılda Toyota Otomotiv Sanayi olarak çok yol katettik. 2 milyonuncu aracımızın ilklerin modeli C-HR olması da ayrıca anlamlı” ifadelerini kullandı.

Bu başarıda çalışanlarımız, yan sanayilerimiz ve tüm paydaşlarımızın katkıları var” dedi. Toyota Otomotiv Sanayi’nin global Toyota nezdinde kalite seviyesi ile en iyi fabrikalardan biri olarak görüldüğünün altını çizen Kato;Türkiye ekonomisine katma değer yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla; 205 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 225 oranında yükselterek 182 bine ulaştı. 2017 yılında Eylül sonu itibariyle gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla 2016’nın tamamını geride bırakan Toyota Otomotiv Sanayi, yıl sonuna kadar 280 bin araç üretip 231 bin ihracat yapmayı hedefliyor.

Toyota Türkiye’de 2 Milyonuncu Aracını Üretti