TÜBA 2016 Akademi Ödülleri Açıklandı,Kazananların Listesi!

GEBİP 2016 yılı uygulamasında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 105 başvuru arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda isimleri açıklanan toplam 31 bilim insanı ödül almaya hak kazandı. Ödül sahiplerine 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca 6 bin liralık ek destek sağlanacak.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, TÜBA Ödül törenlerinin 2015 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmasının Akademi ve bilim insanlarımız için önemli bir gelişme olduğunu, himaye ve destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ifade etti. 2016 ödülleriyle TÜBA-GEBİP kapsamında ödüllendirilen üstün başarılı genç bilim insanı sayısının 404’e çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Akademi’nin ödül programlarının bilim insanlarını teşvik açısından önemli olduğunu ve bu programları geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti.

Başkan Acar “Alanlarında Türkiye’nin en saygın ödülleri arasında yer alan TÜBA-GEBİP ve TEÇEP ödülleri, önümüzdeki günlerde ilan edilecek olan Akademi Ödülleri ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. 2017 yılı TÜBA-GEBİP ve TEÇEP Ödülleri için ise önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılacak.” dedi.

TÜBA-GEBİP Ödülleri, üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve Türkiye’de çalışan genç bilim insanlarını, araştırmalarında ve kendi araştırma gruplarını geliştirmede desteklemek ve genç bilim insanlarını üstün başarılı araştırmalarını Türkiye’de gerçekleştirmeye özendirmek amacıyla her yıl veriliyor.

2016 yılı “TÜBA-GEBİP, TEÇEP ve Uluslararası Akademi Ödülleri”, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 1 Şubat 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde saat 11:00’de başlayacak olan “TÜBA Ödülleri Töreni”nde sahiplerine tevdi edilecek.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üstün bilimsel başarıların ödüllendirilmesi TÜBA’nın önemli bir görevi. Bu görevimizi büyük bir titizlikle yerine getirmeye devam ediyoruz. Geleneksel TÜBA-GEBİP ve TEÇEP ödüllerimizin yanı şıra, geçen yıl başlattığımız “Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri” bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. TÜBA Ödül Törenlerinin geçen yıldan itibaren Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması, Akademi’miz için önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Himayeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. İlgileri ve başarıları için değerli bilim insanlarımıza çok teşekkür ediyorum.”

Türkiye’nin ilk uluslararası bilim ödülü “TÜBA Akademi Ödülleri”

TÜBA 2016 Akademi Ödülleri’ne Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Omar M. Yaghi layık görüldüler.

2015 yılında ihdas edilen, sağlık ve yaşam, fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere üç alanda öncü ve çığır açıcı çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarına verilen “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri” bu yıl da geçtiğimiz yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

Akademi Ödülü Madalyası, Beratı ve takribi 30.000 USD para miktarından oluşan 2016 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri 25 Kasım’da açıklandı: Bu yılki ödülleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Mardin, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Washington Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mary-Claire King, Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde ise California Berkeley Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Omar M. Yaghi kazandı.

Prof. Dr. Şerif Mardin “TÜBA tarafından ödüle layık görülmek benim için bir şeref”

TÜBA Başkanı Prof. Acar’ın kendisini ödül törenine davet etmek üzere yaptığı ziyaret esnasında, TÜBA tarafından ödüllendirilmek üzere seçilmiş olmanın kendisi için bir onur olduğunu dile getiren Prof. Dr. Şerif Mardin sözlerine şu şekilde devam etti: “Böyle büyük bir onurlandırma beklemiyordum. Bu tür büyük ödüllere mazhar olmak insanın başına çok nadir gelir. Bu anlamda kendimi çok mesut hissediyorum. Sosyoloji alanında bu tür bir ödüle sahip olabilmenin şaşkınlığı içerisindeyim. Yeni bir sosyoloji şekli ortaya çıkarmak için çalışıyorum. Bana verilen bu şeref, çalışmalarımın yeni imkânlarla çok daha hızlı gelişmesini sağlayacak ve bana yeni fırsatları değerlendirme fırsatı sunacak. Sizin burada bulunmanızın ne denli önemli olduğunun farkındayım. Bu ödülü almış olmak bana çok özel hissettiriyor.” dedi.

Prof. Dr. Omar M. Yaghi “TÜBA’ya beni bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Yaghi yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

“Laboratuvarımızda yeni materyaller; metal organik kompozitleri ve aynı zamanda kovalent organik kompozitleri geliştiriliyor, yeni karbondioksit hapsetme yeteneğine sahip, gözenekli malzemeler yetiştiriliyor. Karbondioksit bu gözeneklerde tutulduktan sonra yakıta veya yüksek değerli kimyasal maddelere dönüştürülebiliyor. Temiz enerji gazları aynı zamanda bu gözeneklerde hapsedilebiliyor. Laboratuvarımız bu gözenekler içinde atmosferden su tutuklanması gibi bir faaliyete de hizmet ediyor. Biyolojik bakımdan önemli moleküllerin ve ilaç etken maddelerin bu gözenekler içinde tutulması sonucunda kristalizasyon yani billurlandırma işlemleri de başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar aynı zamanda büyük bir esnekliğe ve değişkenliğe sahip, yüzlerce grup bu başlıklar üzerinde çalışıyor. Başlattığımız ana temalar ve bu çeşitli malzemeler üzerinde yüzlerce araştırma grubu çalışmalar yürütüyor. Bu anlamda öncelikle beni bu ödüle layık gördükleri için TÜBA’ya çok teşekkür ediyorum. Beni bu ödüle layık görüp aday gösteren kuruluş ve kişilere ve elbette başta yüksek lisans ve doktora öğrencilerime, benim laboratuvarımda zaman ayıran, çalışmaların geliştirilmesine hizmet veren bütün öğrencilerime çok teşekkür ediyorum.”

Prof. Yaghi, ödül etkinlikleri kapsamında 31 Ocak tarihinde saat 14:30’da Ankara Üniversitesi 100. Yıl Konferans Salonu’nda, Metal Organik Örgülerin Kimyası ve Uygulamaları / The Chemistry and Applications of Frameworks başlıklı bir konferans verecek.

31 genç bilim insanına TÜBA-GEBİP Ödülü

Tüm bilim alanlarında çalışan, sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesine sahip, Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış bilim insanlarına 2001’den beri verilen Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanları (TÜBA-GEBİP) Ödüllerini 2016 yılında 17 farklı üniversiteden 31 bilim insanı kazandı. Böylece, TÜBA-GEBİP kapsamında ödüllendirilen bilim insanı sayısı 404’e yükseldi.

Ödül kazanan bilim insanlarına, 3 yıl boyunca her yıl 20 bin liralık mali desteğin yanında, tez aşamasındaki doktora öğrencileri için de ayrıca 6 bin liralık ek destek sağlanacak.

6 esere TÜBA-TEÇEP Ödülü

TÜBA-Bilimsel Telif ve Çeviri Eser Ödülleri (TÜBA-TEÇEP) kapsamında doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanında 2016’da önerilen 146 eser arasından mühendislik ve sosyal bilimler alanından toplam 2 eser “Telif ve Çeviri Eser Ödülü”ne, 4 eser de “Telif ve Çeviri Kayda Değer Eser Ödülü”ne (Mansiyon) layık görüldü. 2008’de başlatılan TÜBA (TÜBA-TEÇEP) kapsamında ise bugüne kadar doğa, mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında ödüllendirile eser sayısı 186’ya ulaştı. .

TEÇEP kapsamında; Telif Eser Ödülü için 20.000 TL para ödülü ve berat, “Çeviri Eser Ödülü” kazanan eserlere 12.500 TL para ödülü ve berat, Kayda Değer Telif Eser (Mansiyon) Ödülü için 7.000 TL ödül ile berat, “Kayda Değer Çeviri Eser (Mansiyon) Ödülü” kazanan eserlere ise 4.000TL ödül ve berat veriliyor.

Ödül Töreni TÜBA 2016 Akademi Ödülleri – TÜBA 2016 Akademi Ödülleri