Tumblr Mobil, Fotoğraf Filtreleri ve Çıkartmalar Özelliğine Kavuştu!

Tumblr Mobil Uygulaması çok daha renkli ve keyifli hale geldi.

Tumblr Mobil Fotoğraf Filtreleri ve Çıkartmalar özelliklerine kavuştu. Mobil uygulaması çok daha güzelleşti.

Muhtemelen Snapchat ve Instagram’dan esinlenen özellik Tumblr Mobil uygulamasını daha da güzelleştirdi. Gif paylaşımlarınızda da bu filtreleri ve çıkartmaları kullanabilirsiniz.

Tumblr, iOS ve Android uygulamalarına fotoğraf filtreleri ve çıkartmalar getiriyor. Ancak Sadece bu değil bu özellik Gif yayınlarında da kullanılabilecek.

Tumblr Mobil Fotoğraf Filtreleri ve Çıkartmalar Özelliğine Kavuştu!

Tumblr 100’ün üzerinde seçim yapabileceğiniz çıkartmanın arasından dilediğinizi seçebileceğinizi söylüyor. Bu nedenle vermek istediğiniz mesajı zenginleştirebilirsiniz.

Bu yeni özellikleri Tumblr Mobil uygulamasında hala görmüyorsanız. Şimdi Güncelleştirebilirsiniz.





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