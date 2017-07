Turgut Erkaynak : Bilinmesi Gereken 15 Modern Pazarlama Aracı

Web dünyası her geçen gün daha da kalabalıklaşıyor ve aradan sıyrılmak son derece zorlaşıyor.Rakipleri geride bırakabilmek için SEO devreye giriyor.Bu noktada Buzzstream linkler için strateji oluşturmaya önemli katkıda bulunabiliyor.Sitenize potanisyel bağlantı elde edebilmenin yanı sıra influencer’lara ulaşmanızı sağlayarak onlar aracılığıyla içeriğinizin fark edilmesine de yardımcı olur.

Birincil derece önemli olan HubSpot Pazarlama çalışmalarınızı geliştirmenize optimize etmenize kesinlikle yardımcı olacaktır.Müşteri İlişkileri Yönetiminden,Sosyal Medya etkileşimine ,İçerik Pazarlama Analizi ve Otomasyonuna kadar inbound marketing stratejisinin neredeyse her alanında yardımcı olur.Eğer bu konularda yeniyseniz HubSpot size pazarlama araçları ve stratejileriyle ilgili kaynak ve eğitim de sunuyor.

Veri teknolojisi her geçen gün ilerliyor.Önümüzdeki yıl/yıllarda tahmin analitiği en büyük stratejilerden biri olacak. Lattice, B2B için pazarlama tahmin stratejinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak bir araçtır. Ürünlerle,müşterilerle ilgili veya rakiplerle ilgili tahmini modeller oluşturabilirsiniz. Ayrıca otomatik olarak gelen yönlendirmeleri de puanlandırır; böylece satış ekibiniz potansiyel müşterilere öncelik tanır. Pazarlama çalışmalarınız için bazı bilgileri ve iletişim bilgilerini izler ve kaydeder. Marketo ve Salesforce gibi pazarlama otomasyon sistemleri ile entegre olarak çalışır.

Sanal gerçeklik, teknoloji pazarında zemin kazanıyor. Şimdi pazarlamacılar bu teknolojilerin ne anlama geldiğini anlamaya başlıyor ve Oculus Rift başlamak için harika bir araç. Mevcut VR’de veya Oculus Rift’de şu an çok büyük bir pazarlama fırsatı yok ancak pazarlamacılar bu yeni teknolojinin üyelerinin yaşamlarına nasıl uyacağını anlamış durumda.Snapchat’i düşünelim.Bireyler arasında basit bir iletişim uygulaması olan başlayan Snap, gerçek zamanlı,kişiselleştirilmiş canlı videolar sunarak hedefli pazarlama sağlıyor ve Lokal Pazarlama ve markalaşma için önemli bir fırsat sunuyor. VR için de belki aynı senaryoyu görebiliriz.

Progressive Profiling , markanızla etkileşime girdiklerinde potansiyel müşteriler hakkında yeni bilgiler toplar aşamalı profil oluşturma teknolojisi ile kullanıcı bilgilerini her form doldururken kaydeder ve her forma ulaştıklarında yeni form alanları sunar. Pazarlama otomasyon sistemleri de bu teknolojiyi benimsiyor ve araçlarına entegre ediyor.Özetle;Pazarlamacıların aşamalı olarak daha fazla bilgi toplamasına ve olasılığın bir profilini oluşturmasına olanak tanır.Koşullu alanlarla aşamalı profil oluşturma, sonraki ziyaretlerinizde ek bilgi yakalama olanağı verir.Örneğin;HubSpot’un Akıllı Alanlar özelliği kadameli profillemeyi kullanır. Salesforce Pardot pazarlama otomasyonu platformu Progressive Profiling teknolojisi de kullanıyor.

Kişiselleştirme pazarlamacılar ve izleyici üyeleri için her zamankinden daha önemli hale geldiğinde, önceden kadameli olarak oluşturulmuş profiller, pazarlama ve satış materyallerini doğru bir şekilde kişiselleştirmek için ihtiyaç duyulacak ve aslına bakarsanız bu teknoloji gerekli bir yöntem haline gelecektir.