Turgut Erkaynak: İnsanlar Robotlar Nedeniyle İşsiz mi kalacak?

Teknoloji ile Hayatımıza Giren AI yani Yapay Zeka İnsanları İş ve Güvenlik Anlamında Endişelendiriyor!

İnsanlar Robotlar Nedeniyle İşsiz mi Kalacak?

Son yıllarda inanılmaz bir hızla gelişen Teknoloji ile birlikte hayatımıza giren AI (Artificial Intelligence ) yani Yapay Zeka hemen her yerde yazılır ve konuşulur durumda.

AI temelli Robot Gelişimleri insanları şimdiden iş ve güvenlik anlamında endişelendirir oldu.

Şuanda bile bir otelde bilgi veren/servis yapan ,tuğla döşeyen,mutfakta yemek yapan,büyük depolarda lojistik süreçlerde aktif rol oynayan,fabrikalarda karanlıkta,aydınlıkta gece gündüz hiç hata yapmadan ve birbirine de öğreterek çalışan, birim maliyetlerin çok daha düşük olmasını sağlayan robotlar artık hayatımızda.

Dolayısıyla bu durum insanları işsiz kalabiliriz düşüncesiyle kaygılandırır oldu.

Yapay Zekayı (Artificial Intelligence AI ), Robot Teknolojilerini konuştuğumuz 2017 yılıyla, 1800’ün 2.yarısında ortaya çıkan Sanayi Devrimi bana göre bazı benzerlikler gösteriyor.

Sanayi Devrimiyle ortaya çıkan yeni buluşlar,üretime olan etkileri ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi oluşturmasıyla günümüzde yaşanmaya başlayan teknolojik süreç sizce de benzemiyor mu?

İnsanlar o gün de acaba işsiz mi kalacağız endişelerini yaşamış ve bugün de yine aynı konu gündemde.

Gerçekten insanlar yakın gelecekte işsiz mi kalacak?

Geçmişi bilmeden Geleceğe hazır olunması mümkün değil.Bu nedenle geçmişteki Sanayi Devrimi gibi kırılma noktalarının ortaya çıkış nedenlerini,eksiklerini anlamak bugün ve gelecek için avantaj sağlar.

İnsan bilmediğinden korkar ve çekinir.Korkuya gerek yok ve korkmayalım.

Sadece Geleceğe hazır olalım.Hazır olmak için de öğrenelim,kendimizi her zaman geliştirelim.

Uzmanlara , fütüristler ve bana göre de geçmişte yaşandığı gibi eğer insanlar kendini geliştirirse işsiz kalmayacak.

Robotlar ağırlıklı olarak niteliksiz iş gücünün yerine geçecek.Hata oranları,maliyetler büyük ölçüde düşecek.Çin bu nedenle Avrupa’da birçok AI ve Teknoloji şirketi satın almaya başladı bile.

Değişmeyen tek şeyin Değişim olduğu dünyada nitelikli iş gücü ve insan iş dünyasında var olmaya devam edecek.

Örneğin;10 yıl önce Sosyal Medya&ortaya çıkan iş fırsatları yoktu.

Gelecekte Z Kuşağının çalışacağı işlerin %65’i An itibariyle dünyada mevcut değil

Birkaç örnek paylaşıyorum:

Dijital Duyu Geliştirici ( 20 yıl sonra -Bilişim )

Robot Tamircisi ( 20 yıl-Bilişim-Elektronik )

Sanal Gerçeklik Mimarı ( 20 yıl-Bilişim )

İklim Düzenleyici ( 40 yıl-Çevre )

Kayıp Tür Canlandırıcısı Genetik (40 yıl/Botanik/Zooloji

60 yaş üstü Head Hunter ( 20 yıl -İş Dünyası)

Dijital Veri Çöpçüsü ( 10 yıl -Bilişim )

Mutluluk Tasarımcısı ( 20 yıl-Toplum/Bilişim )

Bu nedenle tekrar etmekte bir kez daha fayda var.

Geçmişi bilmeden Geleceğe hazır olunması mümkün değil.Bu nedenle geçmişteki Sanayi Devrimi gibi kırılma noktalarının ortaya çıkış nedenlerini,eksiklerini anlamak bugün ve gelecek için avantaj sağlar.

İnsan bilmediğinden korkar ve çekinir.Korkuya gerek yok ve korkmayalım.

Sadece Geleceğe hazır olalım.Hazır olmak için de öğrenelim,kendimizi her zaman geliştirelim.

Bir başka yazımda görüşmek üzere.

NOT: Bu arada yakın zamanda yayınladığım “Ücretsiz Trafik Artırma Tüyoları”

e-book’una buradan ulaşabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla,

|Satış & Pazarlama Profesyoneli | HerGun30saniye.com – Kurucu |

Turgut Erkaynak

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