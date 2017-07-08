Turgut Erkaynak: Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar?

Turgut Erkaynak: Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar?

Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar? Öncelikle günümüzde herkes için en önemli konulardan biri takipçilerle veya ticari kurum ise müşterilerle mevcut etkileşimi arttırmak diyebiliriz.

Gelişen teknolojinin de yardımıyla nasıl olabilir, birlikte değerlendireceğiz ancak öncesinde etkileşime geçeceğimiz hedef kitleyi tanımamız gerekiyor.

Bu kişiler Kimdir ? Nerede bulunurlar ? Ne yaparlar ? Bu soruların cevabını vermeden başlamamız pek mümkün değil.

Bazı cevapları paylaşalım. Örneğin; modern tüketici her yere yayılmış durumda. İnternette, online ortamda video izliyor , blog okuyor, web sitelerinde dolaşıyor; e-ticaret siteleri ve aplikasyonlarında takılıyor, sosyal medya platformlarında ise önemli bir zaman harcıyor.

We are Social verilerine göre Türkiye mobil ortalaması 3 saat civarında.

Onların dikkatini çekmek ve markanızı zihinlerinde ön planda tutmak için, onlara nerede olursanız olun ulaşmak ve etkileşim kurmak gerekir.

Etkileşimi kurarken de eğer bir şirkette yöneticiyseniz en az maliyetle en çok kişiye ulaşmak istersiniz.Aksi durumda işinizi layıkıyla yapmamış olursunuz.

Günümüzde teknolojinin yardımıyla geçmişteki geleneksel yöntemlere göre çok daha az maliyetle daha çok kişiye ulaşmak mümkün.Hem de ölçülebilir bir şekilde.

Çok beğendiğim bir sözü de paylaşmak isterim : Ölçmediğinizi bilemezsiniz ve bilmediğinizi de yönetemezsiniz.Bu nedenle ölçebilmek çok önemli.

Eski dönemde, bir mağaza veya dükkan açacak ve girişimci olacak kişilerin ilginç bir ölçme yöntemi varmış.

Örneğin;eğer kiralanacak mağaza veya dükkanın önünden günde 1.000 kişi geçmiyorsa o lokasyondaki o mağaza veya dükkanı tutmazlarmış.

Peki şimdiki zamanda neler yapabiliriz ve nasıl olabilir?

Kendimden bir örnek verebilirim ; Türkiye’nin alanında lider önemli bir kurumunda çalışırken yıllık bütçemde Milyon liranın üzerinde bir reklam gideri vardı.

Şehirlerarası yollar üzerinde T şeklinde büyük kulelerde yer alan reklamlar görürsünüz öylece yolun kenarında dururlar ve birçoğunun ışıklandırması da yoktur üstelik.Kimler görür,kaç defa görülür hiç bilinmez.Bu kulelere Totem reklam deniliyor.

Yeni yıl bütçesi geldiğinde gider bütçemizden Totemleri çıkartıp Modern Pazarlamanın gereği olan dijital kanallara yatırım yapmıştık.

Ve artık kime ulaştığımızı,kaç defa ulaştığımızı,hangi konunun ilgi çektiğini veya çekmediğini rahatlıkla ölçebiliyorduk.Artan bütçemizle müşterilerimiz için bir çok motive edici hediye vb de planlamıştık.

Anlık müşteri geri dönüşleri de alıp mevcut sürecimizi çok kısa sürede de güncelleyebiliyorduk.

Takipçiler ya da müşterilerle daha fazla etkileşim kurabilmeyi çok kanallı pazarlama yoluyla elde edebilirsiniz.

Çok kanallı pazarlama, potansiyel müşterilere farklı kanallar aracılığıyla ulaşıp etkileşim kurmanızı sağlar.

Peki Hangi kanallar ?

Kuruma veya kişinin tercihine göre farklılık gösterse de(bütçe,yetkinlik vb durumlardan dolayı)

Blog Sayfanız

Web Siteniz

Sosyal Medyanız

Email (otomasyon araçlarıyla entegre edilmiş bir email sistemi hala en geçerli yöntemlerden biridir)

Pay-per-click Reklamlarınız

Mobil Araçlarınız (aman dikkat araba değildir 🙂

Store’unuz

Kontakt Merkeziniz

Video içerikleriniz ve medya yayınlarınız

şeklinde değerlendirebiliriz. Çeşitlendirmek veya daraltmak pek tabiki de mümkündür.

Yukarıda paylaştığım araçların birçoğu teknoloji ile hayatımıza girdi ve çok önemli verimlilik avantajı sağladıkları kesin. Teknolojinin bu kadar etkin olmadığı dönemlerde açıkçası iğneyle kuyu kazılıp,karanlıkta yol bulunmaya çalışılıyormuş.

Tabi , konsept basit görünse de, uygulama her zaman kolay değildir. Bazı zorluklar yok değildir.Bu noktada birkaç tavsiye vermek gerekirse ;

Hedef kitlenizin, ne zaman ve nerede mesajınızı almaya uygun olacağını belirlemeniz gerekir.Ayrıca etkileşime kapılmaya en uygun olacağı an çok önemlidir.Aksi durumda boşa kürek çekmiş olabilirsiniz.

Belirlediğiniz hedef kitle veya sizin için en ideal müşteri diyelim,yukarıdaki çoklu kanalların hepsinde yer almayabilir.Dolayısıyla;ideal müşterilerinizin olduğu kanallara yatırım yapmanız verimlilik ve maliyet açısından önemli.Biraz da detay örnek vermek gerekirse belirlediğiniz bir kanal örneğin,sosyal medya kanalı içerisinde bile hangilerinde olmanız gerektiğine karar vermelisiniz.

Çünkü ideal müşterileriniz facebook’u kullanmıyordur da instagram da yer alıyordur. Veya ideal müşterileriniz genç kuşaktır Snapte olabilirler.

Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar?

Zorluklara rağmen, çok kanallı pazarlama stratejileri kesinlikle çaba harcamaya değerdir.

Yapılan araştırmalar ve elde edilen sonuçlar,çeşitli kanallardan ulaşan tüketicilerin genellikle tek bir kanal aracılığıyla ulaşanların üç ila dört kat fazlasını harcadığını gösteriyor.

Yatırım için oldukça tatmin edici görünüyor değil mi 🙂

Blog pazarlamasından sosyal medya yarışmalarına kadar, çok kanallı pazarlama stratejinizin bir parçası olarak istediğiniz sayıda taktik kullanabilirsiniz.

Ancak tavsiyem 3 önemli adımı izleyerek ilk önce sağlam bir temel oluşturmanızdır.Aşağıda paylaştığım 3 anahtar yöntemden herhangi biriyle daha başarılı olma şansınız olacaktır.

Herşeyden önce Yönetimi kolaylaştırın . Teknoloji bu noktada yardımcınız olacaktır.Çabalarınızı mutlaka çok kanallı bir pazarlama platformuyla birleştirin. Her bir kanal için ayrı platformlara veya sistemlere sahip olmak yerine, tüm kampanyalarınızı tek bir kullanıcı dostu konsoldan izlemenize ve yönetmenize olanak sağlayan bir platform bulun. Yönetim özelliklerini, analitiği ve aynı kampanyayı çeşitli kanallarda aynı anda yürütmenin kolay bir yolunu sağlayan bir araç arayın. Tutarlı olun ! Müşterilerinizle nerede etkileşim kurarsanız kurun, müşteri deneyiminin tutarlı olmasını tercih etmelisiniz.Örneğin;Eğlenceli ve sıcak bir marka olarak beğeniliyorsanız müşterilerinizin instagramda,blog sayfanızda ve hatta e-postalarınızda markanızla ilgili paylaşımlarınızı eğlenceli ve sıcak bulmasını sağlayın.

Bu durum, tüketicilerin şirketinizden beklentilerini karşıladıkça daha derin bir güven ilişkisi geliştirmenizi sağlar. Potansiyel müşterileriniz farklı cihazlarda ve farklı kanallardan sizinle etkileşim kurabilir .Bu noktada,müşteri için toplanan ve işlenen datalar aracılığıyla tek bir profil oluşturulması ve oluşturulan profile göre olası değer tekliflerinin sunulmasını sağlayın.Eğer data toplama ve işleme aşamasında verimsiz olursanız müşterilerinize tutarlı olmayan farklı farklı teklifler ulaştırabilirsiniz ki bu da marka imajınızı olumsuz etkileyecektir.

Çok Kanallı Pazarlama, çok yönlülüğü ve geniş erişimi sayesinde işinize büyük bir destek sağlayabilir. Marka bilinirliği oluşturmaya ve müşterinin etkileşimini artırmaya yardımcı olurken, genel ilişkiyi derinleştirir ve sonuç olarak daha fazla satışa yol açar.

Zamana değer katmak için…

Bir başka yazımda görüşmek üzere.

Sevgi ve Saygılarımla,

Turgut Erkaynak

Turgut Erkaynak Twitter

|Satış & Pazarlama Profesyoneli | HerGun30saniye.com – Kurucu |

Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar ? Turgut Erkaynak – Teknoloji ile Müşteri Etkileşimi Nasıl Artar