Türk Telekom Prime Kışa Özel Yüzde 50 indirimli DAĞ KEYFİ Sunuyor

Türk Telekom Prime’dan Kış Ayrıcalıkları

Hayatın sıradan anlarını keyifli hale getiren Türk Telekom Prime, müşterilerine ayrıcalıklar sunmaya kış mevsiminde de devam ediyor. Türk Telekom Prime kışa özel Prime VIP Dağ Transferi, Prime Dağ Ayrıcalıkları ve Prime Yardım Ekibi hizmetlerini sunuyor.

Türk Telekom Prime müşterileri, GoPro’yu ücretsiz kullanırken; Uludağ’da kayak eğitimleri, kayak, board, ski-doo ekipman kiralamalarında yüzde 50 indirim imkanına sahip oluyor.

Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri kış mevsiminin zorlu koşullarında zincir takma, lastik değiştirme veya şişirme, kar küreme; akü takviyesi ve araç çekme hizmetlerini Prime Yardım Ekibi aracılığıyla ücretsiz olarak alabiliyor.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un hayatın sıradan anlarını keyifli hale getiren markası Türk Telekom Prime, bu kış da birçok özel teklif ve ayrıcalıklı hizmeti, müşterilerine sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom Prime Kışa Özel Ayrıcalıklarla DAĞ KEYFİ Sunuyor.

Türk Telekom Prime, ‘‘Hayat kimine sıradan, Türk Telekom Prime’lıya armağan” sloganıyla kış mevsiminde de müşterilerinin ihtiyaç duydukları anda yanlarında oluyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Prime Dağ Ayrıcalıkları’ ve ‘Prime Yardım Ekibi’ hizmetleri, Prime müşterilerine özel indirim ve ayrıcalıklar sunuyor.

Kışın zirvenin tadı Türk Telekom Prime ile çıkar

Türk Telekom Prime müşterileri kış mevsiminin zorlu koşullarında Uludağ’da zincir takma; lastik değiştirme ve şişirme, kar küreme, akü takviyesi ve araç çekme hizmetlerini Prime Yardım Ekibi aracılığıyla ücretsiz olarak alabiliyor.

Prime VIP Dağ transferi kapsamında; Türk Telekom Prime müşterileri ve yakınları evlerinin önünden alınarak İstanbul’dan Uludağ ve Kartalkaya’daki, Ankara’dan ise Kartalkaya’daki otellerine kadar VIP Transfer ile kişi başı 75TL’ye ulaştırılıyor.

Prime Dağ ayrıcalıkları kapsamında, Uludağ Yahya Hoca Kayak Okulu’ndan alınacak kayak/snowboard eğitimlerinde ve kayak, board ve ski-doo ekipman kiralamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine yüzde 50 indirim imkânı sunuluyor. Ayrıca Türk Telekom Prime müşterileri Uludağ Milli Park’a ücretsiz olarak giriş yapabiliyor. Türk Telekom Prime müşterileri, Uludağ ve Palandöken’de konumlandırılan danışma merkezlerinden ücretsiz GoPro kullanımı yaparak kış tatili anılarını ölümsüzleştiriyor.

Uludağ ve Palandöken otel konaklamalarında Türk Telekom Prime müşterilerine özel indirimler ve birçok kafede Türk Telekom Prime Lounge hizmeti verilmesinin yanı sıra Prime müşterilerine özel indirim ve ikramlar sunuluyor.

Türk Telekom Prime ayrıcalıkları kapsamında Uludağ’da LeChalet Meribel Cafe ve BOF Hotel SkyFall Cafe’de Prime müşterileri için yüzde 25 indirim sunulurken, Uludağ Beceren Cafe ve Palandöken Sway Otel Apres-ski Cafe’de ise yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Türk Telekom Prime ayrıcalıklarına http://www.turktelekomprime.com/ayricaliklar adresinden ulaşabilirsiniz.