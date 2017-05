Türk Telekom Prime’dan Avrupa’ya hediye uçak bileti

Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu “Türk Telekom Prime” markasında yepyeni bir dönem başlattı.İçeriği, kademeli tarifeleri, ayrıcalıklarla dolu marka iş birlikleri ve hediyeleri ile öne çıkan yeni Türk Telekom Prime, logosunu da yeni marka vaadine uygun olarak yeniledi.

Yaptığı değerlendirmede her zaman müşterilerin hayatına değer katmanın peşinde olduklarını belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Türk Telekom’u “müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan veren marka” olarak konumlandırdıklarını ifade etti.

Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat

Türk Telekom Prime’ın yeni marka vaadini, ‘özgürleşen, rahat, kendine yer açan ve zaman ayıran’ konseptleri üzerine kurguladıklarını dile getiren Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, yeni sloganlarını ise ‘Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat’ olarak açıkladı.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunduğu Türk Telekom Prime markasının yenilenen dünyasını, yeni logosuyla birlikte tanıttı.

Suada’da gerçekleştirilen tanıtım etkinliği, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ve Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hasan Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yeni dönemde “Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat” sloganını benimseyen Türk Telekom, yenilenen Prime dünyasında sektörde ilk niteliği taşıyan ayrıcalıklar sunacak. Yenilenen dünyasında markalarla yaptığı iş birliklerini genişleten Türk Telekom Prime, müşterilerinin tercihleri ve zevklerine göre oluşturulan paket ve ayrıcalıklar arasından seçim yapma imkanı verecek.

Türk Telekom Prime, yenilediği tarife portföyü kadar, seyahat ayrıcalıkları ve sürpriz hediyelerle de dikkat çeken, güçlü kampanyalara da imza atacak.

Türk Telekom Prime dünyasına dahil olmayı seçen 20 binden fazla Prime müşterisi, sevdikleriyle birlikte her hafta çift kişilik 11 farklı Avrupa şehrine (Amsterdam, Atina, Berlin, Brüksel, Budapeşte, Londra, Milano, Münih, Paris, Roma, Viyana) gidiş-dönüş uçak bileti kazanma şansının yanı sıra vize hizmetlerinde de ayrıcalıklardan yararlanma imkanı da yakalayacak. Prime’lı müşterilerin vize evrakları toplama sürecinde kafası rahat olurken, vize işlemlerinde yüzde 50 indirim avantajı da elde edecek.

Yaptığı değerlendirmede her zaman müşterilerinin hayatına değer katmanın peşinde olduklarını belirten Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany:

“Dokuz yıldır Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası olarak, müşterilerimize her zaman en iyi iletişim ve eğlence deneyimi sunmanın peşindeyiz. Bu misyonla, tüm faaliyetlerimizin merkezine “insan”ı koyarak Türk Telekom’u “müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmelerine imkan veren marka” olarak konumlandırıyoruz. Bugün burada olmamızın nedeni de bu anlayışın bir sonucu. 2013 yılında hayata geçirdiğimiz Türk Telekom Prime’ı bu anlayışın bir sonucu olarak yeniledik. Türk Telekom, sunduğu avantaj ve ayrıcalıklarla hayatlara daha fazla dokunarak herkes için değer yaratacak”

Yenilen dünya ile daha kapsayıcı, daha zengin, daha çekici değer teklifleri!

Türk Telekom Prime’ın yenilenen dünyasını paylaşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, bu yeni dünyanın ana hatlarını “Samimi, özel hizmet ve ayrıcalıklarla dolu bir dünya yaratırken; müşterilerimizin hayatın tadını çıkaracakları anları çoğaltmak” olarak özetledi. Dursun konuşmasını söyle sürdürdü:

“Türk Telekom Prime’ın yeni dünyası kapsamında, müşterilerimizin günlük ve sosyal hayatlarına dokunan bir ayrıcalıklar portföyü hazırladık. Pek çok markadan elde edebilecekleri avantajlarla kendilerini özel hissettiren iletişim dışı ayrıcalık imkanı veriyoruz. Müşterilerimiz de hayallerine artı değer katacak operatör olmamızı istedi ve biz de bu doğrultuda tarife ve iletişim dilini değiştirdik. Bu portföy ile günlük hayatın koşuşturması içinde kendini kısıtlanmış hissedenlere, bol datalı tarifeler de sunuyoruz. Bu ayrıcalıkları sektörde alışılanın aksine sadece üst tarifelerine gelen müşterilere değil, Prime tarifelerine gelen tüm müşterilerimize hiçbir kısıtlama olmadan veriyoruz.”

Hakan Dursun konuşmasında, Türk Telekom Prime’ın yeni, dinamik ve kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar sunan dünyasını, tasarladıkları yeni logo ve slogan ile de yaşatacaklarını vurguladı.

Göz alıcı tekliflerle, daha erişilebilir Türk Telekom Prime ayrıcalıkları

Daha fazla Türk Telekomluyu Prime’ın ayrıcalıklı dünyasıyla tanıştırırken, bu değişimi görsel olarak da müşterilerine yaşatmayı amaçladıklarını belirten Hakan Dursun;

“Yeni, dinamik ve kişiselleştirilmiş ayrıcalıklar sunan Prime dünyasını, tasarladığımız yeni logo ve motto ile de tanıtıyoruz. Türk Telekom Prime’ın yeni marka vaadini, ‘özgürleşen, rahatlık, kendine yer açan ve zaman ayıran’ konseptleri üzerine kurguladık ve insanların hayatlarına yeni parantezler açmak istedik. Yeni sloganımızı ise ‘Türk Telekom Prime ile Kat Kat Hayat’ olarak belirledik. Türk Telekom Prime’ı artık herkes kullanabilecek”

Türk Telekom Prime’dan sektörde bir ilk: “Prime’la Tanış”

Türk Telekom Prime, müşterilerine sunduğu tüm ayrıcalıkları sadece üst tarifelerine gelen müşterilere değil, Prime tarifelerine gelen tüm müşterilere hiçbir kısıtlama olmadan sunarak sektörde bir ilke de imza atıyor. “Prime’la Tanış” kampanyasıyla müşterilerine bu yeni dünyanın tüm ayrıcalıklarını deneyimleyebilecekleri bir kapı açan Türk Telekom, bu deneyim sürecinin sonunda, müşterilerin kullanım ihtiyaçlarını da en iyi şekilde analiz etmelerine imkân tanıyarak üst seviye Prime paketlerine geçiş özgürlüğü sunacak.

Türk Telekom Prime’lılara ücretsiz Türk Telekom Müzik ve Tivibugo hizmeti

Tüm Türk Telekom Prime müşteri, Türk Telekom ekosistemi içindeki eğlence içeriklerinden de doyasıya faydalanabilecek. Türk Telekom Prime müşterileri, bundan böyle Türk Telekom Müzik, Tivibugo gibi Türk Telekom servislerine ücretsiz olarak ve internet kotasından düşmeden, her an her yerden erişebilecek.

TurkTelekomPrime

