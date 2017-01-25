Türk Telekom Survivor Tarifesi ile Ücretsiz Oy Kullan, 35 TL!

Türk Telekom, Survivor heyecanını özel sürprizlerle ikiye katlayacak!

Türk Telekom ile Survivor heyecanı başladı. Bu heyecanı katlayacak Özel Tarife ve avantajları kaçırmayın!

Türk Telekom’un iletişim sponsorluğu ile TV8 ekranlarında izleyicileri ile buluşan Survivor yarışması, Türk Telekom’lulara ve yarışmacılara çok özel sürprizler sunacak.

Türk Telekom müşterileri, Survivor Tarifesi ile ücretsiz oy kullanma; başka hiçbir yerde olmayan görüntü ve videolara erişim gibi özel haklara sahip olacaklar.

Ayrıca bu yıl ilk kez Türk Telekom’la birlikte hayata geçirilen ‘Survivor Mağaza’ ile Survivor Tarifesi müşterileri; ‘Survivor Arena’ mobil uygulamasını indirip yarışmanın sevilen oyunu 4’ün 1’i ile yarışma heyecanına ortak olacaklar.

Türk Telekom’lular, kazandıkları puanlarla Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor Birleşme Partisi’ne katılma, Kıbrıs Finali’nde VIP konuk olma fırsatlarını yakalayabilecekler.

Yarışmacılar ise Türk Telekom İletişim Noktasında, Türk Telekom’un Wirofon servisi sayesinde aileleri ile anlık mesajlaşıp, sesli ve HD görüntülü konuşabilecek.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom; TV8 ile O Ses Türkiye yarışması özelinde başlattığı işbirliğini Survivor yarışmasına da taşıdı. Türk Telekom’un iletişim sponsorluğu ile TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Survivor heyecanı, Türk Telekom müşterileri için yeni ayrıcalıkların kapısını açacak.

Survivor tutkunlarına özel Survivor Tarifesi; Survivor’ın en sevilen yarışmalarından 4’ün 1’i oyununu mobil ortama taşıyan ‘Survivor Arena’ mobil uygulaması ve bu yıl ilk kez hayata geçirilecek ‘Survivor Mağaza’, yarışma heyecanını iki kat fazla yaşatacak.

Survivor tarihinde bir ilk!

Türk Telekom ile birlikte bu yıl ilk kez hayata geçirilen ‘Survivor Mağaza’ ile Türk Telekom Survivor Tarifesi müşterileri, Apple Store ve Google Play Store’dan cep telefonlarına Survivor Arena mobil uygulamasını indirebilecekler. Bu uygulama üzerinden oynayacakları 4’ün 1’i oyunu ile kazandıkları puanlar sayesinde aynı uygulamada bulunan Survivor Mağaza’da hiçbir yerde bulamayacakları özel ödülleri kazanabilecekler. Survivor tarifesindeki müşteriler, oyunda kazandıkları puanlarla Dominik Cumhuriyeti’ndeki Survivor Adası’na gitme, Survivor Birleşme Partisi’ne katılma, Kıbrıs’taki büyük finalde VIP konuk olarak katılma gibi büyük ödüllerin sahibi olabilecekler.

Diğer ödüller arasında, efsane Survivor yarışmacıları ile tanışma ve yemek yeme, Survivor Panorama programına yarışmacılar ile birlikte konuşmacı olarak konuk olma gibi fırsatlar da bulunuyor. İmzalı yarışmacı tişörtleri ve fotoğrafları, bireysel sembol ödülleri gibi Survivor ruhunu yaşatan sembolik ödüller de yine Türk Telekom Survivor Tarifesi müşterilerini bekliyor.

Türk Telekom İletişim Noktası, yarışmacıları sevdiklerine kavuşturacak

Türk Telekom, müşterilerinin yanı sıra bu yılki yarışmacılar için de Türk Telekom ayrıcalığını sonuna kadar yaşatacak. Yarışmacılar, özel olarak hazırlanan Türk Telekom İletişim Adası’nda keyifli vakit geçirmenin yanı sıra, hayranları, aileleri ve sevdikleri ile hasret giderecek. Onlardan gelen mektuplar, mesajlar, fotoğraflar ve videolar ile özlem giderecek olan yarışmacılar Wirofon uygulaması sevdikleri ile mesajlaşıp, sesli ve görüntülü görüşmenin keyfini çıkaracaklar.

Dopdolu içeriği ve SURVIVOR yarışmasına özel ücretsiz oy kullanma hakkı ile ayda 35 TL’ye SURVIVOR Tarifesi!

Türk Telekom Survivor Tarifesi!

Türk Telekomlulara ayda 5 ücretsiz oy kullanma ve hiçbir yerde olmayan çok özel Survivor yarışması görüntüleri gibi özel içeriklere erişme hakkı sunacak Survivor tarifeleri şöyle;

Türk Telekom Mobil müşterileri için, ayda 35 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 5 GB internet Türk Telekom Selfy müşterileri için, ayda 32 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 4 GB internet Türk Telekom Prime müşterileri için, ayda 55 TL’ye her yöne 1.000 dakika ve 1.000 SMS, 8 GB internet

*Survivor Tarifesi ile ilgili detaylı bilgilere www.turktelekom.com.tr adreslerinden ulaşılabilir.