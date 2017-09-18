Türkçe Amazon.de, Türkçe Mobil Alışveriş Uygulaması Kullanımda

Amazon.de mobil alışveriş uygulaması artık Türkçe

Türkçe Amazon.de Mobil Alışveriş Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Amazon’u Türkçe kullanmayı tercih eden herkes, artık Amazon.de’nin mobil alışveriş uygulamasını da Türkçe olarak kullanabilecek ve kendi ana dilinde rahatça alışveriş yapabilecek.

Uygulamada; sipariş ve kargo bilgilerinin yanı sıra uygulamanın gezinti menüsü, yardım sayfaları ve milyonlarca ürün adına da Türkçe olarak ulaşılabilecek.

Müşteriler, Amazon uygulamasını (Amazon Shopping App) uygulama mağazalarından (Android cihazlar için play.google.com ve iOS cihazlar için itunes.apple.com) indirebilir; ve mobil cihazlarından mevcut Amazon hesaplarına giriş yaparak anında mobil alışverişe başlayabilirler. Uygulamanın dilini değiştirmek için müşterilerin, uygulama ekranının sol üst köşesinde bulunan “Ana Menü” alanına dokunarak menüye ulaşmaları, sonrasında ise “Ayarlar” menüsünde bulunan “Ülke ve Dil” seçeneklerine dokunarak alışveriş yapmak istedikleri ülkenin sitesini ve desteklenen diller arasından kullanmak istedikleri dili seçmeleri yeterli olacak.

Amazon.de mobil alışveriş uygulamasını kullanan müşteriler, geniş bir ürün yelpazesinden ve Amazon’un hızlı ve güvenilir lojistik ağı ile sunduğu teslimat hizmetinden yararlanabilecekler. Türkçe dil seçeneği; masaüstü tarayıcılar, cep telefonları ve tabletlerde destekleniyor. Tercih edilen dil seçeneği, müşteri profilinde saklanabilir ve müşterilerin siteyi veya uygulamayı her kullandıklarında dil tercihlerini yeniden değiştirmeleri gerekmeyecek.

Türkçe Amazon.de, Türkçe Mobil Alışveriş Uygulaması Kullanımda

Amazon.de web sitesi 2015 yılında İngilizce, 2016 yılında ise Felemenkçe, Lehçe ve Türkçe dil seçeneklerini müşterilerinin hizmetine sunmuştu. Mobil alışveriş uygulamasına yakın zamanda eklenen İngilizce ve Felemenkçenin ardından müşteriler artık Türkçe ve Lehçe dil seçeneklerini de kullanabilecek. Türkçe dil desteği, müşterilere daha bilinçli alışveriş yapma olanağı sağlarken; her ölçekten satıcıya Türk müşterilere ulaşarak işlerini uluslararası mecraya taşıma şansı sunuyor.