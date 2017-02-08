Türkiye’de Yılın Otomobili Adayları Belli, Kazanan 11 Nisan’da Açıklanacak

Türkiye’de Yılın Otomobili adayları belli oldu.

SİZİN ADAYINIZ HANGİSİ?

OTOMOTİV Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçimi için adaylar belirlendi. İlki büyük bir ilgi ve heyecanla karşılanan “Yılın Otomobili” yarışmasına; bu yıl Ocak 2016–Şubat 2017 tarihleri arasında satışa sunulmuş olan 25 “yeni” model katılacak. İki aşamalı seçim sonrasında birinci seçilen otomobil, 11 Nisan 2017’de düzenlenecek gala gecesiyle kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye’de Yılın Otomobili adayları şöyle;

“Audi Q2, Audi Q7, BMW X1, Citroen C3, Ford Edge, Ford S-Max, Honda Civic, Honda HR-V, Hyundai Elantra, Infiniti Q30, Kia Sportage, Kia Cerato, Lexus NX, Mazda MX-5, Renault Megane, Mercedes E, Nissan Pulsar, Peugeot 3008, Seat Ateca, SsangYong XLV, Suzuki Baleno, Suzuki Vitara, Toyota C-HR, Volvo S90, VW Tiguan.”

Türkiye’de Yılın Otomobili seçimleri iki aşamalı yapılacak.

3 Mart tarihindeki ilk oylama sonucunda jüri üyeleri tarafından önerilen ilk 7 otomobil, finalde yarışmaya hak kazanacak. Finale kalan otomobiller, 6 Mart tarihinde açıklanacak. 4 Nisan tarihinde başlayacak ikinci aşamada ise 7 finalist otomobilin test sürüşü Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilecek ve ardından 7 Nisan’da ikinci oylamaya geçilecek. Bu oylamada her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtacak. En fazla puan alan finalist, ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçilecek.

OGD üyeleri seçim yaparken şu kriterlere göre oy verecek: “Tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı.”

Bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye’de Yılın Otomobili 2017’yi PPG Türkiye Otomotiv Tamir Boyaları ana sponsorluğunda, Intercity, Bridgestone ve Shell Helix Motor Yağları co-sponsorluğunda gerçekleşiyor.

8.Etap