Türk Telekom BursaSporNet, Bursaspor’lulara Özel Evde İnternet Paketi

Türk Telekom’dan Bursaspor taraftarlarına özel evde internet paketi.

Türk Telekom’la BURSASPORNET’liler kazanmaya devam ediyor. Türk Telekom BursaSporNet!

Türk Telekom, Bursaspor Kulübü iş birliği kapsamında taraftar kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. BURSASPORCELL adıyla mobilde taraftarları avantajlı tarifelerle buluşturan Türk Telekom şimdi de BURSASPORNET markasıyla evde internet hizmetini hayata geçirdi.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, Bursaspor Kulübü ile olan iş birliğini mobilden sonra evde internet hizmetine de taşıdı.

BURSASPORNET markasıyla hayata geçirilen evde internet hizmeti ile yeşil beyazlı taraftarlar mobilin yanı sıra artık avantajlı evde internet hizmetinden yararlanarak takımlarını desteklemeye devam edecekler.

Türk Telekom BursaSporNet Kampanyası

BURSASPORNETlilere özel olarak hazırlanan tarife kapsamında taraftarlara ayda 35GB internet ve Türk Telekom Wi-Fi noktalarında 1963 Wi-Fi dakika hediye ediliyor. Taraftarlar evde internet paketinden KDV dahil ayda 56,90 TL ödeyerek yararlanabilecek. Türk Telekom evde internet kullanıcıları ise isterlerse mevcut paketleri üzerinden BURSASPORNETli olabilecek.

Rakipsiz 500 Tarifesi ile mobilde de avantajlı fiyatlar BURSASPORCELL’de…

Taraftarlara mobilde BURSASPORCELL markası altında faturalı ve faturasız olmak üzere farklı tarife seçenekleri sunuluyor.

BURSASPORCELLli olmak isteyen taraftarlar yeni, faturalı Rakipsiz 500 Tarifesi ile yurtiçi her yöne 500 dakika, tüm taraftar hatlarıyla sınırsız konuşma; her yöne 1000 SMS, 2GB cepten internete 12 ay taahhüt vererek 19 TL’ye sahip olacak.

Faturasız Şampiyon Tarife’ye* yeni hat aktivasyonu veya numara taşıma ile gelen taraftarlar ise aylık tek seferde 20 TL üzeri yükleme yapmaları durumunda, grup içi aylık 2 bin dakika hediye konuşma süresi kazanıyor. Taraftarlar ayrıca Rakipsiz 2GB** ve Rakipsiz 4GB*** faturasız paketlerinden de yararlanabiliyor.

BURSASPORNET ve BURSASPORCELL’li olmak isteyen taraftarların Türkiye’deki herhangi bir Türk Telekom bayisini ziyaret etmeleri, Türk Telekom web sitesi üzerinden ya da 444 1 444 No’lu çağrı merkezi üzerinden başvurmaları yeterli.

*Şampiyon Tarife paketiyle her yöne avantajlı konuşup tüm taraftar tarifeleri ile 2000 dakika bedava konuşmak isteyen taraftarlara özel olarak sunuluyor.

**Rakipsiz 2GB paketiyle her yöne 500 dakika, her yöne 1000 SMS ve 2GB Cepten İnternet sadece 19TL olarak sunuluyor.

***Rakipsiz 4GB paketiyle her yöne 500 dakika konuşma, her yöne 1000 SMS ve 4GB Cepten İnternet sadece 25TL olarak sunuluyor.

Kampanya kapsamında Hepsi Dahil Kampanyası’nın internet paketleri kullanılmaktadır. Koşullar ve diğer paket detayları için tıklayınız.

Wifi DK Detayları

BursasporNET müşterileri şimdi takımının kuruluş yılı olan 1963 hediye ​Türk Telekom evde internet WiFi dakikaları ile havaalanları, otelleri alışveriş merkezleri, kafeler ve restoranlarla taşınabilir bilgisayarları veya WiFi uyumlu cep telefonları ile özgürce internete bağlanıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde binlerce servis noktasında geniş bant kablosuz internet.

Türk Telekom evde internet WiFi Yurt Dışı Erişim hizmeti ile iPass firmasının anlaşmalı olduğu 160 ülkede, 100.000’in üzerinde servis noktasında tek bir kullanıcı adı ve şifre ile internete bağlanma olanağı.​​

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Türk Telekom Yeni Yıl Hediyesi, 2GB Mobil internet