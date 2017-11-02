Cam Filmi AĞIR KUSUR Sayılıyor, TÜRKTÜRK Kusur Tablosunu Güncelledi

Cam Filmine ‘Ağır Kusur’ Düzenlemesi

CAM Filmi AĞIR KUSUR KAPSAMINA GİRDİ Mİ?

Cam Filmi konusunda iki ileri bir geri adım atılmasından sonra beklenen oldu ve TÜVTÜRK araç muayenelerindeki kusur tablosunu güncelledi. Güncellenen tablo ile CAM FİLMİ AĞIR KUSUR kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle araç muayenesine gitmeden önce CAM FİLMLERİNİ Söktürmek gerekiyor.

CAM FİLMİ AĞIR KUSUR MU? CAM FİLM’i Araç Muayenesinden GEÇER Mİ?

CAM Filmi ile ilgili yapılan ve resmi gazete yayımlanan detaylar ise şöyleydi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili düzenleme hakkında araç sahiplerini uyarıyor.

Kusurlar tablosunda yapılan güncellemeye göre daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen filmli camlar ve sonradan boyanmış camlar ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendirilecek ve bu araçlar muayeneden geçemeyecek.

Ülkemizde trafik ve yol güvenliğinin artırılması amacıyla; son 10 yılın araç muayene istatistikleri dikkate alınarak hazırlanan ve TÜVTÜRK’ün araç muayene hizmeti sırasında yaptığı değerlendirmeleri belirleyen kusurlar tablosu güncellendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yayımlanan kusurlar tablosu ile ilgili değişiklik 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Cam Filmi AĞIR KUSUR, ARAÇ MUAYENESİNDEN GEÇMEZ!

TÜVTÜRK, muayene hizmetinin daha hızlı ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla; araç sahiplerini cam filmi ve sonradan boyanmış camlar ile ilgili gerçekleşen düzenleme konusunda uyardı. Buna göre, daha önce ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendirilen araç cam filmleri ve sonradan boyanan camlar yeni düzenleme ile ‘Ağır Kusur’ sayılacak. Bu araçlar, araç muayenesinden geçemeyecek. Cam filmi ve sonradan boyanmış camı bulunan araç sahiplerinin, araçlarını orijinal haline getirerek muayeneye gelmeleri gerekmektedir.