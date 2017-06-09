TüvTürk Periyodik Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? Bu 10 Maddeye Dikkat !

PERİYODİK ARAÇ MUAYENESİ ÖNCESİNDE DİKKAT

TüvTürk Periyodik Araç Muayenesi Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilmelidir? Araç Muayenesine Gitmeden Önce Dikkat Etmeniz Gereken Maddeler Nelerdir? DETAYLAR BURADA!

Araç sahipleri sahip oldukları aracın türüne göre 1 veya 2 yıllık periyotlar halinde araçlarını muayene ettirmek zorunda. Peki bu muayene nasıl yapılır ve öncesinde nelere dikkat edilmelidir?

TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları, araç sahiplerinin periyodik muayene öncesinde araçlarında dikkat etmeleri gereken noktaları paylaştı.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda tüm ülke çapında araç muayene hizmeti veren TÜVTÜRK, sürücüler ve araç sahiplerinin, araç muayene hizmeti süreciyle ilgili daha fazla bilgilenmesi amacıyla başlattığı bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Araç muayenesinin trafik güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu belirten TÜVTÜRK, sürücüler ve kamuoyunu bilgilendirerek, muayene sürecinin hem daha hızlı ve daha kolay tamamlanmasını hem de trafik güvenliğinin artırılmasını amaçlıyor.

TüvTürk Periyodik Araç Muayenesi Nasıl Yapılır?

TÜVTÜRK bu amaçla, araç muayenesine gelmeden önce yapılması gerekenleri ve araçlarda dikkat edilmesi gereken konuları paylaştı.

1. Mutlaka ücretsiz randevunuzu alın!

Muayene zamanı gelen araç sahipleri, TÜVTÜRK muayene istasyonlarına gitmeden, belirledikleri gün ve saat için randevu alabiliyor. Randevular, www.tuvturk.com.tr internet sitesinden, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezinden ve istasyonda yer alan kiosklardan ücretsiz olarak alınabiliyor.

2. Büyükşehir merkezlerindeki yoğun istasyonlara randevu alıyorsanız, tüm muayene süreci için en az 2 saat ayırın, zaman planınızı buna göre yapın…

TÜVTÜRK internet sitesi veya çağrı merkezinden alınan randevu saati, muayenenin başlama saatini değil, araç sahibinin müşteri kabul işlemlerinin başlayacağı saati belirtiyor. Araç muayene işlemleri, kabul işlemlerini takiben, ortalama 1 saat sürüyor. İstasyon alanına giriş, müşteri kabul ve sorgulama ile muayene süreci de göz önüne alındığında, özellikle büyükşehirlerde yer alan istasyonlarda ortalama 2 saatlik bir zaman ayırmak ve zaman planlamasını buna göre yapmak gerekiyor.

3. Vergi, trafik cezası ve HGS/OGS borçlarınızı mutlaka kontrol edin, borcunuz varsa muayene öncesinde mutlaka ödeyin!

Yasalarla belirlenen kurallar nedeniyle randevu alma sürecinde ve muayene öncesinde araçlar için borç kontrolü yapılıyor; trafik para cezası, motorlu taşıt vergisi, köprü ve otoyol borçları sorgulanıyor. Bu nedenle, araç sahiplerinin randevu alımı sırasında borç durumunu öğrendikten sonra eğer borç varsa mutlaka ödemelerini yapmaları gerekiyor. Araç sahipleri ilgili borçlarını www.gib.gov.tr‘den sorgulayabilir ve borçları varsa ödemelerini gerçekleştirebilir. Ödemelerini gerçekleştirdikten sonra randevu almaya devam edebilir.

4. Egzoz emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında da yaptırabilirsiniz.

Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması ‘Ağır Kusur’ olarak değerlendiriliyor. Bu hizmet araç muayene istasyonlarının tamamında da uluslararası standartlarda veriliyor.

5. Ruhsat, kimlik ve diğer zorunlu belgeleri mutlaka yanınızda bulundurun.

Muayene hizmeti için istasyonlara gelirken, araç ruhsatı, kimlik ve diğer zorunlu belgelerin asıllarının mutlaka getirilmesi gerekiyor. Araç LPG/CNG’li ise ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ da gerekiyor. Ancak bu belgenin olmaması ‘Hafif Kusur’ olarak değerlendiriliyor. İstasyona gelindiğinde aracın KM bilgisi sıra numarası alınırken girilmesi gerekiyor.

6. Araç size ait değilse, gerekli ek belgeleri mutlaka beraberinizde getirin.

Getireceğiniz araç size ait değil ise, vekalet durumunu gösterir belgeleri mutlaka yanınızda bulundurmanız gerekiyor. Gerçek kişiler ve şirketler için farklı durumlarla ilgili detaylı bilgi için www.tuvturk.com.tr’den bilgi alabilirsiniz.

7. Tadilat muayenesi için geliyorsanız, ilgili belgelerinizi mutlaka yanınızda bulundurun.

Araçta bir tadilat yapılmış ise, ‘Tadilat Muayenesi’ne başvurulmalı ve yukarıdaki belgelere ek olarak ‘Gaz Sızdırmazlık Raporu’ ve ‘Montaj Tespit Raporu’ (LPG/CNG takılarak tadilat projeleri ile istasyona başvuranlar için gereklidir), yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesaplarıyla Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’na bağlı odalardan alınacak EK-1 belgesinin olması gerekiyor.

8. Tüm ödemelerin nakit olduğunu unutmayın!

Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün genelge ve emirleri doğrultusunda belirleniyor. Ödemeler, nakit olarak alınıyor.

2017 yılı için muayene ücretleri;

o Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 267,86 TL

o Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 198,24 TL

o Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet 101,48 TL’dir.

2017 yılı için egzoz emisyon ölçümü ücreti ise 50 TL, ilk kez ölçüm yaptıran araçların 8,50 TL’ye de ‘Motorlu Araç Egzoz Gazı Emisyon Ruhsatı’ alması gerekiyor.

9. Muayenenizi geciktirmeyin, fazla ücret ödemeyin!

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca, muayene süreci geçen araçlardan, her ay için yüzde 5 fazla muayene ücreti tahsil ediliyor. Yasalar gereği gecikmeler 30 günlük dilimler halinde oluyor. Bir günlük veya yirmi günlük gecikmeler de bir ay olarak değerlendiriliyor.

10. Muayeneye gelmeden önce, gerekli ekipmanları mutlaka kontrol edin.

Araç muayene sırasında, traktörler, motosikletler ve motorlu bisikletler hariç tüm motorlu araçlarda 1 adet ilk yardım çantası, 2 adet üçgen reflektör, yangın söndürme cihazı (aracın cins ve kullanım amacına göre adet ve miktarı değişebiliyor) ve stepne bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor, bunların eksikliği hafif kusur olarak değerlendiriliyor.

Patlamayan lastik veya lastik tamir takımı bulunan araçlar gibi orjinalinde stepne bulunmayan araçlarda stepne bulundurulması gerekmiyor.

Motosiklet sahiplerinin muayeneye gelirken E Onaylı, vizörlü kasklarını da (veya vizörsüz kask ise sürüş gözlüğü ve kask) getirmeleri zorunludur.



TüvTürk Periyodik Araç Muayenesi Nasıl Yapılır? – TüvTürk Periyodik Araç Muayenesi Nasıl Yapılır –

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