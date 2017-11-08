Twitter 280 Karakter Limiti Herkes için Kullanılabilir Oldu

Twitter 280 Karakter Limiti Nihayet Herkes Tarafından Kullanılabilir Oldu

Twitter 280 Karakter Limiti Herkes için Kullanılabilir Oldu.

Twitter’ın maksimum tweet uzunluğunu ikiye katlayan girişimi görünüşe göre oldukça başarılı oldu. Sosyal Ağ Uygulaması 280 karakter limiti desteğini tüm Twitter kullanıcılarının kullanımına açtı. Twitter’ın açıklamasına göre Çince, Japaonca ve Korece kullananlar hala 140 karakter limiti ile kullanıyor olsalarda bir çok kullanıcı tweetstorm’a gerek duymadan kendilerini ifade etmek için artık 280 karakter kullanabilecek. Twitter görünen o ki; çoğu insanın bu karakter limiti artışını kötüye kullanacağına inanmıyor.

Şirket deneme sürecinde 280 karakterlik limit erişimine sahip kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun söz konusu özgürlüğü kötüye kullanmadıklarını gösteriyor.

Ayrıca bu kişilerin tweetlerinin sadece Yüzde 5’i 140 karakter limitini geçiyor.

Twitter söz konusu 280 karakter limitini ilk başlarda daha fazla kullanılacağını ancak daha sonra ise kendi kullanım ortalamalarına geri döneceğine inanıyor. Başka bir deyişle Twitter aslında ihtiyacınız olanın hala 140 karakter olduğunu ancak daha fazlasını sık sık kullanmayacağınızı düşünüyor.

280 karakter limiti şimdi herkes için kullanılabilir oldu ve sonuçları muhtemelen bir ay sonra belli olur. Bu sürede belki de Twitter’ın ön görmediği bazı sürpriz kullanım sonuçları da ortaya çıkabilir.

Twitter, akıllı telefonların yaygın olduğu ve Tweetlerin 360 derecelik videolar içerdiği bir dönemde aslında oldukça tuhaf görünen 140 karakter limitini kullanmayı seçmesi, insanların SMS’e olan bağımlılığından kaynaklanmış olduğunu söyleyebiliriz.

Gerçekten te 280 karakter limiti teknoloji dünyasının son 11 yılda uzun bir yol kat ettiğinin somut bir göstergesi olarak karşımızda duruyor.