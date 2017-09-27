Twitter 280 Karakterli Tweet Özelliğini Test Ediyor, Limit 2 Katına Çıkıyor

Twitter Karakter Sınırını iki katına çıkaracak özelliği test ediyor.

Twitter 280 Karakterli Tweet Özelliğini Test Ediyor.

Twitter, tweetlerin karakter sınırını iki katına çıkaracak yeni bir özellik test ediyor – bu yakında 280 karakterle oynayabileceğiniz anlamına geliyor.

Twitter çoğu insanın düşüncelerini 140 karakterlik bir sınırın içine oturtmaya çalışırken; kullanıcıların yaşadığı hayal kırıklığını gidermek için bu konuda değişiklikler yapmaya başladı. İngilizce tweetlerin yüzde 9’u zaten bu sınırı aşmış durumda ve Twitter sözcüsü söz konusu değişiklikten bir çok kullanıcının memnun olacağından emin görünüyor.

Twitter 280 Karakterli Tweet Özelliğini Test Ediyor, Limit 2 Katına Çıkıyor

Yeni 280 karakter limitli tweetler Korece, Japonca ve Çince haricindeki dillerde geçerli olacak zira; bu dillerde tweet kullanımları nadiren 140 karakter sınırına geliyor. Şirketin verileri, bu dillerde tweetleyen kullanıcıların karakter sınırlamasına nadiren ulaştığını gösteriyor – Japon tweetlerinin yüzde birinden azı 140 karaktere ulaşıyor.

Görünen o ki Twitter 280 Karakterli Tweet Özelliğini küçük bir grupla test ediyor. Eğer geri dönüşler olumlu olursa bu özelliği herkes için kullanılabilir duruma getirebilir.

Twitter sözcüsü;

Verilerden gördüğümüz kadarıyla, Japonca atılmış Tweet’lerin yalnızca %0.4 gibi küçük bir oranı 140 karaktere ulaşmış. Ama İngilizce atılan Tweet’lere baktığımızda, %9 gibi çok daha büyük bir oranın 140 karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Çoğu Japonca Tweet 15 karakterken, çoğu İngilizce Tweet 34 karakterde. Araştırmamız şunu gösteriyor: Karakter sınırı İngilizce Tweet atan çoğu kişi için sinir bozucu bir tecrübeye yol açarken, Japonca Tweet atan kişiler için bir sorun teşkil etmiyor. Ayrıca, tüm pazarlarda gördüğümüz başka bir nokta da, insanlar düşüncelerini 140 karaktere sığdırmaya çalışmayıp karakter arttırabildiklerinde, daha fazla Tweet atıyorlar. Bu muhteşem bir şey!

Verilerimize ve bu değişikliğin pozitif bir etki yaratacağı konusunda kendimize güveniyor olmamıza rağmen, bunu herkese açmadan önce küçük bir grupla deneme gerçekleştirmek istiyoruz. En önemlisi, bu değişikliğin kullanıcılarımız için işe yarayacak olması. Bu süreç içinde veri ve geribildirimleri toplayıp değerlendireceğiz. Umudumuz daha az Tweet’in karakter sınırına takılması. Böylelikle herkes çok daha kolay Tweet atabilecek.

Twitter, kısa ve öz olma temellidir. Bu özellik sayesinde neler olup bittiğini görmek için Twitter’ı kullanmak böylesine güzel bir yol. Tweet’ler vermek istedikleri bilgi ve düşünceleri bu yolla hedefine ulaştırıyor. Bunu asla değiştirmeyeceğiz.

Biliyoruz ki çoğunuz yıllardır Tweet atıyorsunuz ve 140 karakterle aranızda duygusal bir bağ oluşmuş olması doğal. Bu bağı biz de hissettik. Fakat bunu denedik, yapabileceklerinin gücünü gördük ve hala kısa ve öz olan bu yeni sınırlamaya aşık olduk. Bugün bunu duyuruyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Gelişmeler konusunda sizleri haberdar edeceğiz.

TNW