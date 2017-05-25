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Twitter 69 Yeni Emojiyi (Emoji 5.0) Emoji Listesine Ekliyor

25 Mayıs 2017 - 12:46 Mobil Uygulamalar Sosyal Medya
Twitter 69 Yeni Emojiyi (Emoji 5.0) Emoji Listesine Ekliyor

Twitter Emoji Oyununda Büyük Bir Adım Attı!

Twitter, Emoji Listesini en yeni emojilerin yer aldığı Emoji 5.0 desteği ile güncelliyor. Twitter 69 yeni emojiyi Emoji Listesine Ekliyor.

Sosyal ağ,  69 Emoji 5.0 simgesini kullanıcıların kullanımına sunacak ilk platformlardan biri oluyor.

Bunlar arasında birkaç yeni bayrak, başörtüsü olan bir kadın, gri saçlı kişiler, şişmiş bir surat yer almakta. Yeni ikonlar iOS, Mac ve Android Nougat uygulamalarındaki Tweetdeck üzerinde henüz bulunmuyor. Çünkü hala Emoji 5.0 Standardını uygulamamıştır.

Twitter 69 Yeni Emojiyi – Emoji 5.0 Standardını Ekliyor!

Twitter 69 Yeni Emojiyi (Emoji 5.0) Emoji Listesine Ekliyor

Twitter tasarımcısı Bryan Haggerty, Apple’ın iOS 11’deki yeni emoji için destek ekleyeceğini ve Tweetdeck’in “yakında” ekleyeceğini söylüyor. Şimdilik, bu platformlarda 5.0 simgelerini görüntülemeye çalıştığınızda boş blokları görürsünüz.

9to5mac
Bryan Haggerty

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