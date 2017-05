Twitter 69 Yeni Emojiyi (Emoji 5.0) Emoji Listesine Ekliyor

Twitter, Emoji Listesini en yeni emojilerin yer aldığı Emoji 5.0 desteği ile güncelliyor. Twitter 69 yeni emojiyi Emoji Listesine Ekliyor.

Sosyal ağ, 69 Emoji 5.0 simgesini kullanıcıların kullanımına sunacak ilk platformlardan biri oluyor.

Bunlar arasında birkaç yeni bayrak, başörtüsü olan bir kadın, gri saçlı kişiler, şişmiş bir surat yer almakta. Yeni ikonlar iOS, Mac ve Android Nougat uygulamalarındaki Tweetdeck üzerinde henüz bulunmuyor. Çünkü hala Emoji 5.0 Standardını uygulamamıştır.

Twitter tasarımcısı Bryan Haggerty, Apple’ın iOS 11’deki yeni emoji için destek ekleyeceğini ve Tweetdeck’in “yakında” ekleyeceğini söylüyor. Şimdilik, bu platformlarda 5.0 simgelerini görüntülemeye çalıştığınızda boş blokları görürsünüz.

🆕 🤩 We’ve just added all the new emojis to https://t.co/LOTAlBvtUR and updated our Twemoji open source repo 🥡 https://t.co/lD0IvE7ifj

— Bryan Haggerty 🤩 (@bhaggs) 23 Mayıs 2017