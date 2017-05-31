Twitter Mesaj Filtreleme Özelliğini Duyurdu, Yeni Özellik Nasıl Ayarlanır?

Twitter İletişimde Olmak İstediğiniz Kişileri Ayarlamanıza İzin Veriyor!

Twitter Mesaj Filtreleme Özelliğini Duyurdu, Yeni Özellik Nasıl Ayarlanır?

Twitter ister sizi takip edenlerin mesajlarını isterseniz de takip edilmeyen kişilerin gönderdiği mesajları ayırt ederek görmenizi sağlıyor.

Twitter Mesaj Filtreleme Özelliği Nasıl Ayarlanır?

Twitter’ın yeni filtre özelliği Ayarlar bölümündeki ‘Gizlilik ve Güvenlik’ sekmesinde bulunan ‘Herhangi Birinden Direkt Mesaj Al’ seçeneğini işaretlemek gerekiyor.

Böylece Twitter, Instagram ve Facebook’ta olduğu gibi kullanıcıların kiminle iletişim kurmak istediğine daha kolay karar vermesini sağlayacak.

Twitter Mesaj Filtreleme Ne İşe Yarıyor?

Twitter‘ın bu özelliği sayesinde tanımadığınız kullanıcılardan gelen mesajları ön izleyebilir, kabul edebilir veya silmeyi seçebilirsiniz.

Gelen mesajı kabul ettikten sonra ise bu kişi sizinle her zaman iletişim kurabiliyor. Böylece kiminle iletişim kurmak istediğinize kendiniz karar verebiliyorsunuz.

Öte yandan Direkt Mesajı kabul edince ileti Mesajlar klasörüne geçiyor.

Mesajın içindeki görsel medyalar ise siz kabul edene ya da medyayı göster diyene kadar ekrana gelmiyor.