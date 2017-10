Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor.

Twitter, tweetleri daha sonra okumak amacıyla kaydedebilmeniz için bir yer imi işareti düğmesi – Daha Sonra Oku – Sonrası için kaydet – Save-for-later Düğmesi üzerinde çalışıyor.

BuzzFeed News‘in haberine göre Twitter Save for later düğmesi üzerinde çalışıyor.

Söz konusu özellik özellikle, ilginç bir içeriği keşfetmek için Twitter kullanmanın keyfini çıkaran çok sayıda kullanıcı için kesinlikle kullanışlı olacak. Yer işareti düğmesinin yanı sıra, kayıtlı öğeler arasında dolaşmanıza yardımcı olacak, uygulama içinde özel bir bölüm de olacak.

Hi Twitter! Many of you (especially in Japan!) have said you’d like to be able to easily + privately save Tweets for later. Right now, people bookmark Tweets by liking, DM-ing to themselves, or Retweeting. But this could be easier. https://t.co/iQ9W9mB1uV

— jesar 💭 (@jesarshah) 9 Ekim 2017