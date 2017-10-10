Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter Bir Anlamda Sayfa İşaretleme Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor.

Twitter, tweetleri daha sonra okumak amacıyla kaydedebilmeniz için bir yer imi işareti düğmesi – Daha Sonra Oku – Sonrası için kaydet – Save-for-later Düğmesi üzerinde çalışıyor.

BuzzFeed News‘in haberine göre Twitter Save for later düğmesi üzerinde çalışıyor.

Söz konusu özellik özellikle, ilginç bir içeriği keşfetmek için Twitter kullanmanın keyfini çıkaran çok sayıda kullanıcı için kesinlikle kullanışlı olacak. Yer işareti düğmesinin yanı sıra, kayıtlı öğeler arasında dolaşmanıza yardımcı olacak, uygulama içinde özel bir bölüm de olacak.

Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi İşte bunun gibi görünebilir:

Hi Twitter! Many of you (especially in Japan!) have said you’d like to be able to easily + privately save Tweets for later. Right now, people bookmark Tweets by liking, DM-ing to themselves, or Retweeting. But this could be easier. https://t.co/iQ9W9mB1uV — jesar 💭 (@jesarshah) 9 Ekim 2017

For Hack Week @Twitter we started developing #SaveForLater. Here’s the early prototype that we put together in a week, which is likely to change. pic.twitter.com/c5LekvVF3l — jesar 💭 (@jesarshah) 9 Ekim 2017

Twitter ürün müdürü Jesar Shah, bu kaydetme özelliğinin gizli olacağına ima etti. Bu muhtemelen, tweets’leri yer işaretlerine sahip olan kullanıcıların eylemden haberdar edilmeyeceği anlamına geliyor.

Bildiğiniz gibi Twitter bazı kullanıcılar için karakter limitini 140’tan 280’e çıkardı. Ayrıca daha kolay okuma sağlamak için koyu bir tema ve bir tweet zinciri oluşturmak için Tweetstorm özelliklerini hayata geçirmişti.