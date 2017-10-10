Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

10 Ekim 2017 - 10:09 Mobil Uygulamalar
Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter Bir Anlamda Sayfa İşaretleme Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor.

Twitter, tweetleri daha sonra okumak amacıyla kaydedebilmeniz için bir yer imi işareti düğmesi – Daha Sonra Oku – Sonrası için kaydet – Save-for-later Düğmesi üzerinde çalışıyor.

BuzzFeed News‘in haberine göre Twitter Save for later düğmesi üzerinde çalışıyor.

Söz konusu özellik özellikle, ilginç bir içeriği keşfetmek için Twitter kullanmanın keyfini çıkaran çok sayıda kullanıcı için kesinlikle kullanışlı olacak. Yer işareti düğmesinin yanı sıra, kayıtlı öğeler arasında dolaşmanıza yardımcı olacak, uygulama içinde özel bir bölüm de olacak.

 

Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi İşte bunun gibi görünebilir:

 

Twitter ürün müdürü Jesar Shah, bu kaydetme özelliğinin gizli olacağına ima etti. Bu muhtemelen, tweets’leri yer işaretlerine sahip olan kullanıcıların eylemden haberdar edilmeyeceği anlamına geliyor.

Bildiğiniz gibi Twitter bazı kullanıcılar için karakter limitini 140’tan 280’e çıkardı. Ayrıca daha kolay okuma sağlamak için koyu bir tema ve bir tweet zinciri oluşturmak için Tweetstorm özelliklerini hayata geçirmişti.

Ana Sayfa » Mobil » Mobil Uygulamalar » Twitter Sonrası için Kaydet Düğmesi Üzerinde Çalışıyor

Paylaş

Tags Etiketler:, ,

Benzer Haberler

Instagram’da Yeni Özellik, İnteraktif Anket Çıkartmaları, Denedin mi?

Instagram’da Yeni Özellik, İnteraktif Anket Çıkartmaları, Denedin mi?

WhatsApp Yeni Evrensel Emoji Seti, Oldukça Tanıdık Hissettiriyor

WhatsApp Yeni Evrensel Emoji Seti, Oldukça Tanıdık Hissettiriyor

İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası, 10.Yılı Şerefine 10’larca Hediye

İşCep Teknolojik Hediye Kampanyası, 10.Yılı Şerefine 10’larca Hediye