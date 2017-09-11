Twitter Tweetstorm Özelliğini Test Etmeye Başladı

Twitter TweetStorm Özelliğini Test Etmeye Başladı.

Twitter’daki 140 karakter fikirlerini ifade etmek için yeterli değilse ne yaparsınız? Tabi ki full-on tweetstorm özelliğini kullanmaya başlayın. Twitter Tweetstorm özelliğini Android’te test etmeye başladı.

Android kullanıcıları için yeni özellik test edilmeye başlandı. Normalde peşi sıra tweet atabiliyorsunuz ancak bu işi sizin için çok daha kolaylaştırmış görünüyor.

Bir tweetstorm aynı konuyu ve konuşmayı izleyen bir tweet dizisi olarak tanımlayabiliriz.

Twitter’da 140 karakter fikirlerinizi ifade etmek için yeterli değilse ne yaparsınız? Görülüyor ki bu yeni özellik twitter kullanıcılarının karakter sınırını etkili bir şekilde by-pass etmesinin önünü açıyor. başlattığınız konu hakkında istediğiniz kadar tekrar tweeti atabiliyorsunuz.

WOAH! Twitter has a hidden tweet storm feature! h/t Devesh Logendran pic.twitter.com/QpDLhKnAZZ — Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) 10 Eylül 2017



Twitter test ettiği bu yeni özellik hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. ancak Android kullanıcıları için bu özellik kullanılabilir durumda görünüyor.