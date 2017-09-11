Mobil SAMSUNG Tablet Bilgisayar Güvenlik Oyun Tv Otomobil Nasıl Yapılır Donanım Akıllı Cihazlar Yazılım

Twitter Tweetstorm Özelliğini Test Etmeye Başladı

11 Eylül 2017 - 11:43 Mobil Uygulamalar
Twitter Tweetstorm Özelliğini Test Etmeye Başladı

Twitter TweetStorm Özelliğini Test Etmeye Başladı.

Twitter’daki 140 karakter fikirlerini ifade etmek için yeterli değilse ne yaparsınız?  Tabi ki full-on tweetstorm özelliğini kullanmaya başlayın. Twitter Tweetstorm özelliğini Android’te test etmeye başladı.

Twitter TweetStorm

Android kullanıcıları için yeni özellik test edilmeye başlandı. Normalde peşi sıra tweet atabiliyorsunuz ancak bu işi sizin için çok daha kolaylaştırmış görünüyor.

Bir tweetstorm aynı konuyu ve konuşmayı izleyen bir tweet dizisi olarak tanımlayabiliriz.

Twitter’da 140 karakter fikirlerinizi ifade etmek için yeterli değilse ne yaparsınız? Görülüyor ki bu yeni özellik twitter kullanıcılarının karakter sınırını etkili bir şekilde by-pass  etmesinin önünü açıyor. başlattığınız konu hakkında istediğiniz kadar tekrar tweeti atabiliyorsunuz.

 


Twitter test ettiği bu yeni özellik hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. ancak Android kullanıcıları için bu özellik kullanılabilir durumda görünüyor.

Ana Sayfa » Mobil » Mobil Uygulamalar » Twitter Tweetstorm Özelliğini Test Etmeye Başladı

Paylaş

Tags Etiketler:,

Benzer Haberler

YouTube HDR Desteği Hangi Yeni Android Telefonlar için Geldi?

YouTube HDR Desteği Hangi Yeni Android Telefonlar için Geldi?

Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı Herkesin Kullanımına Açıldı

Google Kişiselleştirilebilen Haber Akışı Herkesin Kullanımına Açıldı

Apple Warner Music ile Lisans Anlaşması Yaptığı Bildiriliyor

Apple Warner Music ile Lisans Anlaşması Yaptığı Bildiriliyor