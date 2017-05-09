Twitter üzerinden Yeni iş Fırsatlarını Yakalayabilirsiniz, Kurumsal Hesaplar

Yeni iş Fırsatları Twitter’da, İş ve Kariyer Odaklı Kurumsal Twitter Hesapları, Sizlerin Başvurularını Bekliyor.

YENİ İŞ FIRSATLARINI TWITTER’DA ARAMAYA NE DERSİNİZ?

Twitter üzerinden yeni iş fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Twitter’da Yeni İş Fırsatları Aramaya Ne Dersin? İş ve Kariyer Odaklı Kurumsal Hesaplar Burada

Ekmek aslanın ağzında! İş bulmak zor, istikrarlı bir kariyer inşa etmek daha da zor… Ancak endişe etmeyin! Dünyada neler olup bittiğini anlık öğrendiğiniz platform olan Twitter, size bu konularda da yardımcı olmaya hazır. Twitter’da özel olarak oluşturulan iş ve kariyer odaklı çok sayıda hesap, size hem aradığınız işi bulmak konusunda yardımcı oluyor hem de kariyeriniz için gereken altın ipuçlarını veriyor. Ayrıca pek çok kurumsal şirket Twitter’da oluşturduğu kendi kariyer hesabı üzerinden, aradıkları pozisyona ve çalışanların niteliklerine göre bilgiler paylaşırken; Twitter’da pek çok hesap yeni mezunlar için de rehber niteliğinde yol gösteriyor.

Twitter üzerinden yeni iş Fırsatlarını Yakalayın.

Siz de yeni döneme yeni bir iş ile girmek istiyorsanız veya yeni bir kariyer peşindeyseniz aşağıdaki hesapları takip ederek Twitter üzerinden iş fırsatlarını yakalamanızı öneririz. Şansınız bol, yolunuz açık olsun…

@kariyernet : İş ve kariyer deyince şüphesiz akla gelen ilk adreslerden biri olan @kariyernet, Twitter’da 36 binden fazla takipçiyi anlık olarak yeni iş fırsatları hakkında bilgilendiriyor. Hayli popüler olan hesap, yalnızca iş fırsatları değil hali hazırda çalışanlar için de onların iş hayatını kolaylaştıracak önemli tavsiyeler de veriyor.

@Yenibiris: 20 binden fazla takipçisi olan @Yenibiris, Twitter üzerinden takipçilerini her gün yüzlerce iş ilanı ve pozisyon hakkında haberdar ediyor. Bununla da kalmayan hesap, Türkiye’de düzenlenen çok sayıda kariyer etkinlikleri hakkında da bilgi verip adaylara yeni seçenekler sunuyor.

@TurkiyeIsKurumu Türkiye iş kurumunun resmi hesabı @TurkiyeIsKurumu, pek çok adayın güncel iş ilanları ve pozisyonlarından haberdar olabileceği adreslerden biri. Twitter’da 16 binden fazla takipçisi olan hesap, Türkiye’deki aktif çalışma hayatı, istihdam ve mesleki gelişmeler hakkında da güncel bilgiler sunuyor.

Twitter üzerinden yeni iş Fırsatlarını Yakalayın.

@secretcvcom: Yaklaşık 10 bin takipçisiyle Twitter’ın en popüler iş arama hesaplarından biri olan @secretcvcom çok sayıda sektöre ilişkin yayınlanan iş ilanlarını takipçileri ile paylaşıyor. Özellikle perakende sektörüne iş arayanlar için zengin bir seçenek sunan hesap; yeni mezunlar için de Twitter’da önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

@elemannet Özellikle mavi yakalı çalışanlar için akla gelen ilk hesaplardan biri olan @elemannet , her gün yaklaşık 8 bin takipçisini aranılan pozisyonlar hakkında bilgilendiriyor. Çok sayıda adayın başvuru kaynağı olan hesapta mavi yakalı adaylar için güncel gelişmeler ve içerikler paylaşılıyor.

@AdeccoTurkiye Yaklaşık 5 bin takipçisi olan @AdeccoTurkiye, her gün portfoyünde bulunan çok sayıda şirketin güncel iş ilanlarını paylaşıyor. Popüler hesap, takipçileriyle Twitter üzerinden etkileşime geçip onlara kariyerleriyle ilgili önemli ip uçları da veriyor.

@engelsizkariyer İkibinden fazla takipçiye sahip olan @engelsizkariyer engellerini aşarak çalışma hayatına katılmak isteyenler için önemli bir kaynak. Twitter üzerinden yalnızca engelli bireylere özel iş ilanlarının paylaşıldığı hesapta; engelli çalışma hayatına özel düzenlenen önemli seminer, eğitim ve etkinliklerin bilgileri de paylaşılıyor.

@ToptalentTR İş arayanlar elbette yalnızca deneyimli kesimden oluşmuyor. Çok sayıda yeni mezun yeni iş fırsatları için şansını Twitter’da da arıyor. Bu doğrultuda yeni mezunlar ya da yeni işe başlayacaklar için rehber niteliğinde olan @ToptalentTR Twitter üzerinden yeni mezunlara aradıklar iş konusunda faydalı içerikler, imkanlar ve hatta yarışmalar sunuyor.

Twitter’ı interaktif bir kariyer platformu olarak kullanan kurumsal hesaplardan bazıları:

@PfizerKariyer

@PepsiCoKariyer

@pgturkeycareers

@TEBKariyer

@BilimKariyer

Twitter üzerinden Yeni iş Fırsatları!