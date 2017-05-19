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Twitter’a Neler Oluyor, Twitter Bağlantısı Neden Gidip Geliyor?

19 Mayıs 2017 - 16:12 Sosyal Medya
Twitter’a Neler Oluyor, Twitter Bağlantısı Neden Gidip Geliyor?

Twitter’da Bağlantı Sorunları, Sabahtan Bu yana siteye Girişlerde Sıkıntı Var!

Twitter bağlantısı Neden Gidip Geliyor?

Sosyal paylaşım sitesi Twitter kullanıcıları bu sabah itibariyle siteye girişte sıkıntı yaşıyor. İngiltere, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerden gelen şikayetler devam ediyor.

Twitter Bağlantısı Gidip Geliyor!

İngiltere, Türkiye ve Japonya gibi ülkelerden şikayetler var.

Twitter kullanıcıları bu sabah siteye girişte sıkıntı yaşadı. Sosyal medya platformu Twitter’da kullanıcılar tweet paylaşamıyor. Paylaşım yapmaya çalışan kullanıcılar, hata ile karşılaşıyor.

Konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmese de Twitter’ın tartışma platformunda yaşanan bağlantı sorunuyla ilgili sorulan soruya cevap veren Twitter personeli Andy Piper, “Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı.” ifadelerini kullansa da halen ara ara kesintiler devam ediyor.Aynı zamanda yaşanan sorunun Japonya, Avrupa ve Amerika’daki sunuculardan kaynaklandığı gözlemlenebiliyor.

Twitter‘dan resmi bir açıklama yapılmadı.  Sosyal Paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı.

 

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